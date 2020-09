Disciplinnämnden motiverar sitt beslut: "Vi följer praxis"

Dusan Djuric kommer inte att få medverka i de kommande fyra matcherna för Halmstads BK. På onsdagen kom beslutet från disciplinnämnden, efter att HBK-anfallaren blivit anmäld för och erkänt att han skrikit ”jävla zigenare” till Umeås Deniz Yaldir.

Erlend Stavehaug är ordföranden i disciplinnämnden och han berättar att medlemmarna i nämnden var eniga kring bestraffningen.

- Vi har följt den praxis som finns på området och sedan har vi vägt in att eftersom domaren inte hörde det under matchen så fick inte Djuric ett rött kort vilket innebär att han inte fick den automatiska avstängningen. Det har vi vägt in i beslutet och då landade vi på totalt fyra matcher.

Vad är det som gör att det blir just fyra och inte, fem, åtta eller hela säsongen?

- Det är praxis, när det gäller rasistiska yttranden från en spelare till en motspelare och det inte finns några förmildrande eller försvårande omständigheter.

Fanns det många ärenden att jämföra med?

- Vi har en praxis som vi följer, men svensk fotboll är väldigt förskonade från den här typen av uttalanden på elitnivå. Och det är naturligtvis något som är väldigt positivt.

Det är så klart två olika organ (domarkommitten kontra disciplinnämnden) som behandlat två olika ärenden, men för en utomstående kan man undra hur Martin Strömbergsson kan stängas av hela säsongen och att Dusan Djuric i det här fallet bara får fyra matcher. Hur ser du på det?

- Det är precis som du säger helt olika organ som hanterat de här ärendena och man har hanterat dem på helt olika sätt. Disciplinnämndens roll är att avgöra ärenden då det kommer in en anmälan och när det gäller det andra ärendet så har domarkommittén hanterat det och vad jag förstår så handlar inte det om någon bestraffning utan att man inte bedömt den här domaren som lämplig att utföra uppdragen och att han därmed inte får några matcher. Hade det varit en avstängning hade det varit en anmälan och då hade det kommit till disciplinnämnden. Det är något helt annat.

Många trodde nog att ni skulle utdöma ett hårdare straff, fanns det en diskussion om det?

- Det var ett enhälligt beslut och det följer den praxis som fanns på området. När man har ett straffsystem så finns det väldigt många olika typer av förseelser som man kan begå och det måste finnas någon logik kring hur saker och ting hänger ihop. Sedan kan man alltid diskutera om x är värre än y och om y är värre än z och hur det hänger ihop. Men vi är trygga med att den här bedömningen följer den logik som finns i det här systemet.

Har du någon åsikt kring om den här typen av ärenden generellt sätt bör generera längre straff?

- Vår roll är att tillämpa de regler som vi har och vi följer det. Sedan kan det alltid finnas diskussioner och att människor har olika uppfattningar kring det här. Men det tror jag man har kring misshandel, att skrika könsord och så vidare också. Det finns åsikter kring hur allvarligt/mindre allvarligt det är. Det finns alltid utrymme för diskussioner och diskussioner är självklart något positivt.