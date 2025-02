DOKUMENT: Ursäkta röran, Kalmar FF bygger om

10 november, 2024. Den dagen vill Kalmar FF helst glömma.

Efter 21 raka säsonger i allsvenskan drattade Smålandsklubben ur.

Om det hänt någonting sedan dess? Det kan man säga.

Redan den 5 november meddelade ordföranden Anders Henriksson att han avgår. Det blev startskottet på en strid ström av farväl.

19 december stack bäste målskytten Dino Islamovic till Rosenborg och dessförinnan hade lagkaptenen Simon Skrabb tagit avsked för att senare flytta till Volos i Grekland.

Fjolårets tränare Stefan Larsson har sedan den fullbordade fiaskosäsongen hunnit bli degraderad internt och lämna för ett uppdrag på Svenska Fotbollförbundet. Dessutom har sportchefen Jörgen Petersson - efter många om och men - hamnat i Smålandsrivalen IFK Värnamo.

Nyligen stod det också klart att jättetalangen Vince Osuji, 18, är såld till Club Brügge. Därtill har trotjänaren Romario blivit dumpad.

Hallå, hur mår ni KFF?

- Jag skulle säga att vi mår bra nu. Mycket bra, till och med. Det har varit en turbulent tid efter degraderingen, men nu är det framåtriktat och det känns riktigt bra, säger klubbchefen David Måsegård.

- Det har varit en jättestor omställning med degraderingen till superettan, med allt vad det innebär. Det har bytts väldigt mycket personal, inte minst tränare. Man går också igenom någon form av ekonomiskt stålbad i processen. Men omställningen är gjord, säger tillfällige sportchefen Peter Swärdh, som tycker att KFF har en bra "sportlig och ekonomisk plattform" att stå på.

Förutom att degraderingen var tungt rent sportsligt innebar det även ett ekonomiskt tapp. Ett rejält sådant.

- Det är svårt att svara exakt, men vi räknar med ett intäktsbortfall från 2024 med dryga 20 miljoner kronor, säger klubbchef David Måsegård.

Han fortsätter:

- Det finns centrala medel från Sef, Svensk Elitfotboll, och de kommer att minska avsevärt. Det finns också en aspekt i publiktillströmningen. I och kring regionen känner vi att det finns en kraft, att våra supportrar består. Men det har funnits lag i allsvenskan som besökt Kalmar med större bortaföljen än vad det kommer att vara i superettan. Det innebär ett bortfall i publikintäkter.

Men det är långtifrån nattsvart ekonomiskt. KFF har de senaste åren lyckats spara i ladorna, inte minst genom spelarförsäljningar. Dessutom var Vince Osuji-dealen med Club Brügge en rekordtransfer för KFF, där övergångssumman rapporterades landa på runt 40 miljoner kronor och med bonusar kan beloppet stiga med ytterligare tio miljoner kronor.

- Den var otroligt viktig och säkrar en stabilitet. I ena änden pratar jag om ett intäktsbortfall på driften, men spelarförsäljningarna gick jättebra förra året och vi löste intäkter på det sättet. Likadant har det här året börjat bra, framför allt med Vince Osuji. Den försäljningen är fantastisk och säkrar föreningen i flera år framöver, säger Måsegård.

Samtidigt har klubben också slimmat sin organisation efter alla sortier.

- Om vi har ett intäktsbortfall på 20 miljoner måste vi titta på kostnadssidan. En stor del är lönekostnader och det finns reglerat i avtal. Vissa, exempelvis inom sporten, får gå ned i lön vid degradering. Sedan gör vi en omorganisation och det innebär också att timmar försvinner från kontoret och den sportsliga organisationen, säger Måsegård och fortsätter:

- En del har lämnat av olika anledningar och vissa av de posterna har vi inte ersatt utan löst det med interna resurser. Det har hittills fungerat jättebra. I ett förändringsarbete lär vi oss och hittar nya lösningar. Framför allt jobbar vi för att bli effektivare och göra rätt saker. Vi känner att vi har en kraft och omorganisationen börjar sätta sig.

En tillfällig förändring som KFF gjort är att tidigare sportchefen Jörgen Petersson samt tidigare akademichefen Lucas Nilsson ersatts av en sportgrupp. Sportgruppen består av Peter Swärdh (chefsscout), Jens Nilsson (teknisk chef), Festim Pasho (analysansvarig) och Sebastian Hultman (ungdomsansvarig).

- Det har gått riktigt bra. I sportgruppen finns ett driv och det finns en fördelning i vem som gör vad. Fortfarande är sportgruppen tillfällig. Vi har inte kommit hela vägen fram. Det kan vara så att sportgruppen och ansvarsfördelningen kan bestå. Men det kan också bli så att vi ser att vi behöver göra ett tillskott längre fram. Analysarbetet pågår och det känns som sportgruppen jobbar på jättebra och de skapar ett lugn, vilket gör att vi tror på den lösningen här och nu. Längre fram kanske vi hittar en annan lösning, men just nu är det så, säger klubbchefen.

Peter Swärdh, chefsscout, är den som är tillförordnad sportchefsuppgifterna i sportgruppen. Kanske kan han få uppdraget även på permanent basis.

- Vi utvärderar sportgruppen. Det kan bli en lösning utifrån sportgruppen, men det kan också bli lösning med något externt tillskott. Den delen analyserar vi, säger Måsegård.

Hur Swärdh själv ser på om han kan bli permanent sportchef?

- Det har funnits en diskussion kring det. Men vi har bestämt oss för att vi har fullt fokus på det här transferfönstret, där vi ska sätta ett lag, ett team och en verksamhet som kan fungera på lång sikt framöver. Efter att fönstret är klart kommer vi att ta en diskussion på längre sikt, säger den tillfällige sportchefen.

Swärdh beskriver att det varit en omställning att ta klivet från att vara chefsscout till att ta hand om sportchefsbiten. "Större närvaro på plats" är en skillnad.

59-årige Swärdh är en av dem som rattar spakarna i KFF:s ombyggnation. Det är också han som ska hitta ersättare till exempelvis jättetalangen Vince Osuji, målsprutan Dino Islamovic och lagkaptenen Simon Skrabb.

- Man får identifiera det som är bra i spelartruppen, att se till att det finns en stabilitet och se till att det finns vision i det som vi vill ha först. Vi tittar igenom akademin, vad är det för spelare där? Att se vad det finns för potential där. Sedan är det väldigt mycket samarbete mellan tränare, sportchef och scout i förhållande till hur vi vill spela och vad det är för egenskaper vi behöver addera till laget, säger Swärdh och fortsätter:

- Sedan Toni (Koskela, reds. anm) blev anställd före jul har vi varit i kontinuerlig dialog om hur vi behöver spetsa. För vår del har det varit fokus på att spetsa offensiva positionerna. Vi är inte klara där. När en ny tränare kommer in måste han också identifiera och lära känna materialet, även om han tittat på Kalmar väldigt mycket. En tränare trycker på andra knappar och då händer det saker för spelare i olika riktningar.

Är ersättarna till Skrabb och Islamovic på plats? Ska det in mer spets?

- Det kommer säkert att komma in mer spets i laget. Vi har fått in Anthony Olusanya i laget och han gjorde sju-åtta mål under hösten i finska högstaligan. Vi har tagit in Isaac Atanga som kommer från en tuffare period, men han är väldigt bra. Han presterade väldigt bra i Nordsjälland 2019-2021 och såldes till MLS. Vi hoppas kunna återstarta honom, få hans egenskaper att blomma i vår miljö, säger Swärdh och tillägger:

- Vi har också Abdussalam Magashy och Saku Ylätupa som är offensiva spelare. De hoppas vi också få ut mer av än vad vi fick i allsvenskan. Det kommer säker hända saker på in- och utfronten. Vi är nog inte klara, det kommer säkert att ske fler transfers.

