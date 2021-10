Drömmen om allsvenskan lever - TFF tog viktig seger

Trelleborgs FF var piskat att vinna hemma mot AFC Eskilstuna under tisdagskvällen för att hålla drömmen om ett allsvenskt avancemang vid liv - och så blev det också.

Knappa kvarten var spelad när Mouhammed-Ali Dhaini höll sig framme på en hörna och nickade in TFF:s ledningsmål. 1-0-ledningen stod sig in till paus, och 20 minuter in i den andra halvleken utspelade sig en matchavgörande situation.

Trelleborg fick straff, samtidigt som AFC:s Pontus Rödin blev utvisad. Fram till straffpunkten klev Mohammed Saeid som placerade in 2-0 framför hemmapubliken.

TFF vann till slut matchen med 4-0 efter att Johan Blomberg och Mouhammed-Ali Dhaini utökat ledningen ytterligare. Laget ligger nu en poäng bakom Helsingborg, som under tisdagen förlorade hemma mot Gais, på den allsvenska kvalplatsen. Förlusten för AFC gör att laget ligger kvar på elfte plats i superettan, en poäng före Brage på en av de negativa kvalplatserna.