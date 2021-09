Efter misslyckade tränarvärvningen - akademichefen tar över

I juni sparkade AFC Eskilstuna sin tränare Özcan Melkemichel. Sedan dess har de haft svårt att hitta en ersättare och sportchefen Jawad Al Jebouri tog över posten. Men han saknar professionell tränarlicens, och har fått dispens av Svenska fotbollförbundet, till 27 september. Det vill säga i morgon, måndag.

I tisdags kunde klubben meddela att Dmitri Cheryshev skulle ta över posten för resten av säsongen. Men bara tre timmar senare meddelade klubben att de gått skilda vägar med ryssen.

- Det var inte så dramatiskt. Dmitri ville göra en hel del ändringar och efter träningen ansåg han att det skulle göra mer skada än nytta för laget i dagsläget. Han menade på att han inte hinner göra dessa ändringar och att det är bättre om spelarna fortsätter på samma upplägg som tidigare då det bara är tio matcher kvar, sade ordförande Alex Ryssholm till Eskilstuna-Kuriren då.

AFC var därför tillbaka på ruta ett i att tillsätta en ny tränare. Nu står det klart att den nuvarande akademichefen Melke Alan tar över uppdraget. Han har den utbildning som krävs och kommer leda laget året ut.

”Att Melke kommer in i tränarstaben betyder inte att det kommer ske några förändringar i träningsupplägg eller spelfilosofi. Vi ser det istället som att vi får in ytterligare en resurs i tränarstaben som tillsammans med Jawad, Robert Åstedt och Johan Wiland kommer kunna slipa ytterligare på detaljer som vi vill förbättra inför säsongsavslutningen”, skriver klubben i pressmeddelandet.

Al Jebouri har sökt in på tränarutbildningen för Uefa Pro-licens och kommer i november veta om han har kommit in, meddelar AFC. Planen är att han påbörjar utbildningen i januari, med förhoppningen att SvFF då kan förnya dispensen under tiden han utbildar sig. Det innebär att han i så fall tar över laget igen efter årsskiftet. Han kommer även vara kvar i staben under hösten.