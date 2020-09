Efter skandalen i superettan - nu anmäls Djuric till förbundet

Halmstad besegrade under onsdagskvällen Umeå med 4-0, men rubrikerna efter matchen har handlat om något annat. Efter matchen uttalade sig Umeå-spelaren Deniz Yaldir om att han blev kallad för "jävla zigenare" av HBK-mittfältaren Dusan Djuric under matchen. I ett klipp från matchen hör man tydligt hur någon på planen säger "jävla zigenare".

- Vid något läge där när jag kom lite sent på deras kapten kom deras nummer 23 (Dusan Djuric), "Dusan", vad heter han, någonting och sa "jävla zigenare" efteråt och sedan sa han "du hörde rätt". Det tycker jag är under all kritik, så det var väldigt upprört faktiskt. Det är 2020 och kampanjer om alla möjliga, antirasism, men man får tydligen yttra sig så här. Det är helt oacceptabelt, sa Yaldir till Dplay efter matchen.

Djuric nekade i sin tur efteråt till anklagelsen.

- Jag vet inte. Alla som känner mig… Jag är långt ifrån, vad ska man säga… jag har ingenting emot någon. Jag skulle aldrig säga något rasistiskt till någon, sa mittfältaren till Hallandsposten.

Nu berättar domaren i fråga, Andreas Dufva Johansson, att han ser allvarligt på vittnesuppgifterna och att han därav anmäler Djuric till förbundet.

- Vi ser allvarligt på det här. Jag sitter med anmälan nu, så den kommer att skickas ut till förbundet under förmiddagen. Det blir en anmälan på vad jag fått höra och vad jag har tagit del av, information som jag har fått av Umeå-spelare. Det är så sanningsenligt som det går. Hade vi hört så hade spelaren blivit utvisad direkt, men det är inget som vi låter gå passé. Vi tar detta på fullaste allvar och skickar detta vidare som en anmälan, säger domaren Andreas Dufva–Johansson till Fotbollskanalen.

Dufva-Johansson har tidigare berättat att han själv inte hörde kommentaren och att han därav inte kunde agera där och då.

- Spelaren nummer 14 i Umeå satte in en tuff tackling på Andreas Johansson i HBK. Det är var hårdare tackling, vårdslös, så blir det en hetsig stämning där jag försökte ta undan alla spelare men även kolla till Ante om han behövde vård samtidigt som Halmstadspelarna var väldigt irriterade på nummer 14.

- Sedan kom min assisterande domare in och täckte in ytorna bakom mig för att registrera sådant som kunde ha hänt bakom mig. Sedan gick det ett antal sekunder och sedan kom nummer 14 till mig och berättade att han har fått höra dessa anklagelser. Att en spelare, Dusan, har sagt detta till mig. Då svarade jag honom att jag: "Jag hör inte detta, Deniz. Jag har haft fullt fokus här. Jag är jätteledsen över att detta inträffar men jag hoppas att du förstår mig att jag inte kan gå på någon annans fakta när jag inte har hört något". Han blir besviken. Då stämde jag av i mitt headset, med mina kollegor, och frågade om det var någon som hade hört något. Men det hade de ej, säger Andreas Dufva–Johansson.

Svenska Fotbollsförbundets vice ordföranden berättar även att förbundet ser allvarligt på detta.

- Vi tar helt avstånd från den här typen av händelser, säger vice ordföranden Lars-Christer Olsson till Fotbollskanalen.

Under torsdagen gick Umeå FC ut med med ett uttalande om att klubben har anmält händelsen till Svenska Fotbollsförbundet.

"Detta är fullständigt oacceptabelt och hör inte hemma vare sig på fotbollsplanen eller i samhället i stort. Umeå FC står bakom och stöttar Deniz till fullo. Umeå FC har anmält händelsen till Svenska Fotbollsförbundet (SvFF)", skriver föreningen på sin hemsida.