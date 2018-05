Ekonomisk kris i Varberg - måste få in två och en halv miljon till augusti

Varberg har under flera år kämpat för att sin ekonomi i balans. 2017 gjorde man ett resultat på minus 447 000 kronor. På klubbens årsmöte i början på mars presenterades ett budgeterat resultat på 750 000 kronor plus.

Knappt två månader senare har Varberg reviderat den prognosen. I ett uttalande på klubbens hemsida om sin ekonomiska situation skriver Varberg att det nu finns en risk för ett resultat på minus 800 000 kronor för 2018.

Klubben har under veckan som varit haft möten med personal, medlemmar och sponsorer och informerat om det tuffa ekonomiska läget. Klubben behöver nu få in ett stort ekonomiskt tillskott på kort tid.

"Varbergs BoIS FC måste till den 31 augusti 2018 få in ett ekonomiskt tillskott på 2 500 000 SEK för att klara av en ansträngd likviditet samt kontrollbalansräkning. Utöver det måste även föreningen få in ett ytterligare ekonomiskt tillskott på 1 300 000 SEK per den 31 december 2018 för att bli av med ”ryggsäcken” och därmed bli skuldfri inför 2019", skriver man i pressmeddelandet som är undertecknat ordföranden Lars Karlsson.

Varberg skriver att man är hoppfullt över att kunna klara av de ekonomiska problemen:

"Vi hoppas och vädjar till alla grönsvarta hjärtan att ni står bakom föreningen när vi nu möter den absolut tuffaste utmaningen vi stått inför och att hela Varberg vill hjälpas åt för att få behålla föreningen – med allt gott den gör!"

Fotbollskanalen har under fredagen sökt ordförande Lars Karlsson och sportchef Kujtim Bala.