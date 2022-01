El Kabir i träning med Norrby: "En av de bästa i Sverige fortfarande"

Moestafa El Kabir, 33, har färgat i flera klubbar i Sverige. Anfallaren har öst in mål för både Mjällby AIF och BK Häcken, men har även tillhört Kalmar FF, Örgryte IS och nu senast Hammarby TFF över förra hösten i ettan. Då kom 33-åringen in, gjorde tre mål på elva matcher och var med och bidrog till att HTFF säkrade nytt kontrakt i tredjeligan.

Nu rapporterar Borås Tidning att El Kabir håller igång med Norrby IF, som slutade på fjärde plats i superettan 2021. El Kabir, som var lagkamrat med Norrby-tränaren Mak Lind i Häcken, berättar att han vill hålla sig i form under försäsongen och att han är glad över att få vara med och träna med superettan-klubben.

El Kabir utesluter samtidigt inte en framtid i Borås-laget.

- Jag säger inte nej till något över huvud taget. Jag spelade i division 1 förra året och det blev en lyckad historia. Jag har byggt upp ny erfarenhet och fick spela med många unga spelare. Det är inget jag skäms över, men jag vill spela så högt som möjligt och får se lite hur marknaden ser ut, vem som vågar och inte vågar. Det känns som att många tror att jag inte håller. Det är upp till mig att bevisa att jag gör det, säger han till Borås Tidning.

Anfallaren är tydlig med att han håller på en bra nivå.

- Jag tror att jag är en av de bästa i Sverige fortfarande. Det handlar inte om kvalitet, det är mer den fysiska biten som ska stämma. Man ska ha lite tur och inte gå sönder till höger och vänster. Fotbollen är nog inte så mycket att diskutera tror jag, säger han.

El Kabir har bland annat gjort 37 mål och sju assist på 86 matcher i allsvenskan, men även 22 mål och 14 assist på 98 matcher i Süper Lig, samt ett mål på sju matcher i Serie A.