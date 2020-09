Elva corona-fall i Umeå - men AFC-matchen spelas som planerat: "Inte det beslut vi hoppats och trott på"

Umeå FC tar på söndag emot AFC Eskilstuna på hemmaplan i superettan. Då tvingas Norrlandslaget komma till spel utan elva spelare, som testat positivt för coronaviruset.

Umeå bad därför i torsdags Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté om att få skjuta upp matchen, men nu kommunicerar klubben att det blivit avslag och att matchen därmed kommer att spelas som planerat.

"Under torsdagen skickade Umeå FC in en framställan om att få helgens match i superettan mot AFC Eskilstuna uppskjuten pga den extrema situation man befinner sig i med elva konstaterade Covid-19 fall i A-truppen. Under eftermiddagen kom beskedet från SvFF tävlingskommitté; matchen skall genomföras som planerat", skriver Umeå på sin hemsida.

Umeås klubbchef Danny Persson kommenterar i sin tur beslutet så här:

- Såklart inte det beslut vi hoppats och trott på, men vi förbereder oss för match, skriver Persson i ett sms till Västerbottens-Kuriren.

Umeå är placerat på 14:e-plats i superettan, medan AFC Eskilstuna är nästjumbo i serien.