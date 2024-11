Engblom avgjorde kvalrysaren: "Sekunder som är helt brutala"

Efter en tung säsong i superettan klarade Sundsvall med nöd och näppe sig från direkt nedflyttning och blev klart för kvalspel. Väl där väntade FC Stockholm i ett möte som Norrlandslaget vann med 4-2 över två matcher.

Match- och kontraktsvinnare i förlängningen under söndagen blev den mångårige Sundsvall-anfallaren Pontus Engblom.

32-åringen blev inbytt inför förlängningen och befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle när han skickade in 2-1 i matchen vilket blev avgörande.

När Fotbollskanalen når Engblom är anfallaren fortfarande hes efter gårdagens firande.

- Man mår bra såklart, det är någon form av lättnad och glädje. Vi hade ett otroligt tufft år och var mer eller mindre borträknade, säger Engblom till Fotbollskanalen och fortsätter;

- Vi har nästan spelat finaler varje helg i två månaders tid nu. Jag är så otroligt stolt över grabbarna och hur de bara kört. Det har inte varit något gnäll över huvud taget. Någonstans hade vi bestämt oss över att vi skulle fixa det här.

Engblom berättar vad han själv försökt bidra med som erfaren pjäs i truppen under en ångestfylld höst för klubben.

- Jag har försökt att vara mig själv och sprida någon form av lugn. Det har handlat mycket om att fortsätta och få folk att vara den bästa versionen av sig själv. Det jobbet som folk har lagt ner, det har inte varit lätt. Jag är så otroligt stolt över hur grabbarna har tagit sig an den här situationen.

Vad är det för känslor som omgärdar en så avgörande match som gårdagens?

- Det betyder ju så mycket för så otroligt många människor. Jag har gjort över 200 matcher i klubben och vet vad just den här specifika matchen innebär. Sen så försöker man trycka bort tankarna på vad som händer om det går åt pipsvängen. Men det är klart, när matchen börjar så kommer några av de tankarna in.

Engblom som haft problem med kroppen under slutskedet på säsongen var tveksam till spel men bedömde sig själv vara pigg nog för ett inhopp i förlängningen. I den 112:e minuten, vid likaläge i dubbelmötet, fick Engblom chansen att avgöra.

- Det är en jäkligt konstig situation, bollen far åt höger och vänster och så spelar Burman in bollen mot mig och jag ser att den kommer nå mig. På nåt sätt är det som att tiden står still, det går så himla långsamt innan bollen kommer fram till mig. Så hinner man tänka ”missa nu inte, det är öppet mål”. När man väl slår till och den går i nät så är det en typ av eufori och känslor som man inte kan beskriva. Det är några sekunder där som är helt brutala. Sen kommer man ner på jorden och inser att det är fotboll kvar att spela.

Sundsvall lyckades hålla undan och på tilläggstid stötte Erik Gustav Nordh in 3-2 i matchen vilket innebar 4-2 totalt. När slutsignalen gick stod det klart att Sundsvall spelar superettan även 2025.

- Det är en kombination av lättnad och glädje. Personligen så blev det väldigt känslosamt. Vi satt oss i en situation som var jäkligt tuff men har kämpat oss ur den. Så det blir ett kvitto på att man får betalt för jobbet vi lagt ner under hösten, säger Engblom och fortsätter;

- Så mycket som det betyder för föreningen, staden och för mig själv och i kombination med hur matchen blev. Det var tre straffar, två röda kort, tjugo gula kort, snöfall, skottning, orange boll. Det känns som att det var menat att det skulle bli en sån match, någonstans är det Gif Sundsvall för mig, det kaos liksom.

Engblom som spelat matcher för uppflyttning och betydligt större matcher sett till uppmärksamhet tror att han kommer ranka gårdagens triumf högt när han ser tillbaka på sin karriär.

- Med lite distans till det här kommer man nog känna att det var den absolut viktigaste matchen man spelat i sin karriär.

Vad blev det för firande igår?

- Det var bara att ta rygg på de yngre förmågorna, så fick vi fira lite tillsammans och andas ut. Det var klart godkänt. Vi var ute och kände lite på Sundsvalls nattliv, det var trevligt och grabbarna var värda det.

Hur landar ni nu, hur ser den närmsta framtiden ut?

- Som klubb och förening så behöver vi utvärdera säsongen och hur vi hamnade i den här situationen. Sen ska vi ta lite ledighet. Personligen så behöver jag få ordning på kroppen, det blir prio ett för mig.

Trots säsong med mindre speltid än tidigare och en rad skadeskavanker råder det inga tvivel om att Engblom siktar på att fortsätta spela en tid framöver.

- Jag har fortfarande ett jäkla driv fortfarande. Så länge jag har det drivet och den passionen för föreningen och fotbollen så kommer jag vilja köra. Jag har fortfarande mer att ge.