Engblom och Hallenius ska leda "Giffarna" tillbaka till allsvenskan: "Så mycket fotboll i sig"

I fjol var Gif Sundsvall tillbaka i superettan igen efter fem raka säsonger i allsvenskan. "Giffarna" inledde starkt och förlorade bara en av de 13 inledande seriematcherna, men sedan kom fem raka förluster och laget dalade i tabellen. Till slut blev det en sjätteplats med hela 16 poäng upp till Jönköpings Södra på kvalplats.

Anledningen låg framför allt i att Sundsvall släppte in alldeles för många mål (48). Bara AFC Eskilstuna och jumbon Ljungskile släppte in fler. Inför den här säsongen har Giffarna jobbat mycket med att sätta försvarsspelet på plats, men det är ändå uppe i anfallet de flesta kommer att rikta sina blickar under 2021.

Fjolårets skyttekung Pontus Engblom, som vann skytteligan på 20 mål, kommer nämligen att bilda anfallspar tillsammans med hemvändaren Linus Hallenius, 32. Detta efter att Hallenius först tillbringat ett år i Apoel Nicosia på Cypern och därefter ett halvår i IFK Norrköping, där han aldrig fick det att lossna.

Engblom, 29, återvände till Giffarna inför fjolårssäsongen efter sju år i Norge och gjorde succé direkt. Nu är tanken att de båda Sundsvallsönerna ska leda stadens stolthet tillbaka till allsvenskan.

- Att de två ska kunna orsaka problem för motståndarnas backlinje är jag relativt övertygad om, så mitt jobb är egentligen att få ut så mycket som möjligt av de här spelarna tillsammans, säger Gif Sundsvalls huvudtränare Henrik Åhnstrand till Fotbollskanalen.

Hur många mål kan vi förvänta oss att Engblom och Hallenius gör tillsammans i år?

- 40 (skratt). Nej, skämt åsido. Man måste vara ödmjuk inför faktumet att det ska fungera för bägge grabbarna. Det är nytt för dem att spela med två forwards, det är nytt för oss, och det är inte bara att sätta ut två duktiga spelare och så kommer allt gå av sig själv, säger Åhnstrand.

Han fortsätter:

- Vi jobbar hårt varje vecka för att få ut så mycket som möjligt av dem. Sedan har de så mycket fotboll i sig individuellt, så de kommer att kunna skapa målchanser från saker som kanske inte var målchanser förra året i och med att det finns två att hålla reda på. Men själva samarbetet är jag inte orolig för överhuvudtaget. Sedan vill man förstås förfina det och få det att bli så himla bra som det kan bli.

Engblom själv, som också är lagkapten, ser bara positivt på samarbetet med Hallenius hittills.

- Det blir bättre och bättre. Vi har fått in en suverän fotbollsspelare och en kille som brinner för klubben och staden. Vi tänker lika och vi jobbar varje dag för att bli bättre och lära känna varandra i alla delar av spelet, säger Engblom.

Hur mycket har ni hunnit utbyta erfarenheter och lärdomar av varandra?

- Massvis såklart. Grundstenen till att utvecklas och bli bättre är ju att man har en kommunikation hela tiden. Vi ser på fotboll på lika sätt och i sättet vi vill spela är vi ganska tydliga i rollerna vi kan tänkas ta och vill ha. Självklart försöker vi hjälpa varandra och det gäller ju samtliga spelare i truppen. Jag tror att det är nyckeln för att vi ska kunna fortsätta utvecklas, att vi hela tiden har en dialog och diskuterar saker och ting.

Har ni pratat med varandra om vem av er som gör flest mål i år?

- (skratt) Nej, inte än. Vi får se om vi kommer göra det.

Sundsvall, som tippas tvåa i medietipset inför superettan, ställs mot topptippade Helsingborg i premiären på tisdag klockan 19.