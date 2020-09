Engblom om målsuccén - och viljan att stanna i ”Giffarna”: "Extremt spännande projekt"

Pontus Engblom, 28, återvände tidigare i år till Gif Sundsvall och skrev på ett kontrakt över fem år. Detta efter flera år med spel i både norska första- och andraligan. I år har han även inlett imponerande med 13 mål på 16 matcher, samtidigt som Sundsvall inledde säsongen lovande med nio raka matcher utan förlust och satte sig i en fin position i toppen av tabellen.

Under senaste tiden har dock laget tappat lite, då föreningen nu har tre raka förluster och numera är på sjätteplats i tabellen med sju poäng upp till Halmstads BK på andraplats och med tio poäng till Degerfors IF i serieledning. Sundsvall är därmed just nu en bit från allsvensk uppflyttning.

Engblom har i sin tur svårt att svara på varför ”Giffarna” haft det tufft senaste veckorna.

- Det var ju en väldigt jämn match mot Halmstad och de är samtidigt bra på att försvara sig. Vi hade bra kontroll på matchen och det skapades inte så mycket chanser, då det var mer av en jämn och klassisk toppmatch. De vann på ett misstag som vi gjorde, säger Engblom och fortsätter:

- Mot AFC var det mer av en dålig prestation av samtliga, vilket gjorde att vi förtjänade att förlora. Sedan blev det, som sagt, ringar på vattnet senast, då vi inte lyckades ta ledningen. Sedan fick de 1-0 som ett brev på posten och vi fick jaga. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Vi får analysera, samla ihop oss och starta om mot Gais.

Engblom är dock tydlig med att han inte känner stress över den negativa trenden. Han är van vid att spela i andraligor och menar att det snart lär vända igen.

- Vi har egentligen inte haft ett uttalat mål. Vi har startat om efter fjolåret och har en tydlig strategi, där vi vill bygga om och bygga nytt. Jag tror att vi är ett av de lagen i serien som har använt flest spelare som är födda på 2000-talet och det är mycket lokalt och norrländskt i vår trupp och i vårt stall. Vi är därmed inne i en nystart, men sedan fick vi en bra start direkt och när man är med där uppe, så spelar man för att vinna, säger Engblom.

Han fortsätter:

- Det är klyschigt att säga att det är en match i taget, men det är ju så. Om vi vinner några matcher är vi i ett annat läge. Jag har också gjort många år i andraligor, och man vet att man tappar lite poäng här och var. Det är en svår liga, så det gäller att hitta vägar att vinna och vinna ett par matcher i rad. Sedan får vi se hur vi ligger till när det närmar sig, men det är klart att man vill vara med i toppen.

Engblom är dock nöjd med sin egen inledning på säsongen.

- Det är klart att det har gått bra, precis som spelmässigt i de flesta av matcherna. En forwards uppgift är också att göra mål, så om man har gjort 13 mål på en halv säsong ska man inte klaga.

”Giffarnas” sportchef Urban Hagblom uttalade sig även vid Engbloms ankomst om att föreningen nu fått in en skyttekung. Detta då Engblom under sina år i Norge vann skytteligan i den norska andraligan tre år, 2015, 2016 och 2019.

- Jag har ju vunnit skytteligan de sista åren när jag spelat i den norska andraligan och jag har utvecklat mitt spel, så att jag blivit mer av en boxspelare. Sedan har man lärt sig med mer rutin, då man känner igen situationer och vet hur man ska placera mig, men det är klart att man vill bidra med mål. Det är dock inget jag tänker på, då jag bara försöker hjälpa laget.

Är du i Sundsvall för att stanna eller är du beredd att hoppa på något annat, om det dyker upp med tanke på alla dina mål?

- Jag har skrivit på ett femårskontrakt med Sundsvall, då det är ett spännande projekt. Sedan är branschen som den är och det är inget man kan påverka, men jag tycker att det är ett extremt spännande projekt, som Urban (Hagblom) presenterat för mig och med den rollen som de ser mig i det hela. Det har också varit ett utvecklande år för mig, då jag fått vara lagkapten, vilket jag är extremt stolt över och ödmjuk inför, då det är min hemklubb. Det känns väldigt spännande.

Nu ska du bara leda klubben upp till allsvenskan också.

- Ja, det är målet. Sedan får vi se om vi klarar av det.

Gif Sundsvall ställs härnäst på lördag mot 14:e-placerade Gais på bortaplan i superettan.