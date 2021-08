Falkenberg upp på kvalplats efter blytung seger

Falkenbergs FF åkte ur allsvenskan i fjol och har haft det tungt även i superettan i år. Men kanske är FFF nu på väg mot bättre tider efter en miserabel vårsäsong. Under lördagen kom Hallandslagets andra raka seger i seriespelet - och tredje raka totalt - när man slog tillbaka Västerås med 3-1 på bortaplan i ett viktigt bottenmöte.

Kwame Kizito nickade in ledningsmålet för Falkenberg mitt i den första halvleken innan vänsterfotade Adam Eriksson skickade in 2-0 med högerfoten kort efter halvtidsvilan. Taha Ali reducerade med ett vackert mål i den 85:e minuten, men Kizito dödade all spänning när han stötte in 3-1 i den 89:e efter att ha fått öppet mål på Christoffer Carlssons passning.

Falkenberg tar sig upp på negativ kvalplats tack vare segern. Västerås innehar just nu den andra kvalplatsen nedåt på bättre målskillnad än just Falkenberg.