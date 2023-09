FEM SPANINGAR: "Mycket talar för division 1-spel för Öis"

Pigg start räckte inte

Örgryte inledde de första 10-15 minuterna på ett övertygande vis och kontrollerade matchbilden. Efter fyra minuter fick Sirius-lånet Edi Sylisufaj dessutom en drömchans att pricka in 1-0, men i bortamålet ville Mergim Krasniqi annat. Därefter gick Öis ner sig bit för bit. Några passningar i backlinjen följt av en dåligt slagen pass uppåt i banan och bollvinst Gais var vanligt förekommande när de rödblåa lyckades sno åt sig bollen. Efter 90 minuter fotboll syntes det sannerligen vilket lag som tillhör botten respektive toppen.

Krasniqi kan sova gott - trots allt

Annons Mergim Krasniqi sjabblade till det både en och två gånger när han fick till synes enkla hemåtpassningar från sina försvarare i den första halvleken. Hörna för Öis som följd en av gångerna, dessutom. Men den största tabben kom i och med reduceringen, när Gais-keepern från ingenstans tappade in ett studsande frisparksskott tidigt i den andra halvleken. Helt plötsligt var det match igen. Till slut gjorde Gais utespelare ändå sitt och Mergim Krasniqi kommer kunna sova gott i natt, trots allt.

Inramningen höll toppklass - i 85 minuter

Sångerna från de båda klackarna hade ljudit länge när spelarna marscherade in på planen till tonerna av Björn Afzelius Sång Till Friheten inför drygt 10 000 åskådare. Öis med tifot “Sällskapets eviga fanbärare” kontrades med “Vi är sällskapet från city - vi är dårarna från stan” från den grönsvarta kortsidan. Även om spelet på planen både är en, två och tre nivåer ner från allsvenskan höll inramningen på läktarna toppklass - tills några individer ansåg det lämpligt att kasta in pyroteknik på planen och smälla av knallskott med några minuter kvar att spela. Ett trist avslut på en annars magnifik derbyinramning.

Annons

Nu ligger vägen till finrummet öppen

Gais fick en drömstart när Robin Frej tryckte in ledningsmålet efter mindre än 20 minuters spel. Nästan (nåja) lika stort jubel från Gais-klacken utbröt när speakern annonserade att Örebro ledde med 3-0 mot Utsikten på Behrn arena. Resultaten på de båda arenorna innebär nu att Gais, just nu på kvalplats, har tre poängs marginal ner till Öster, men bara en poäng upp till just Utsikten som i skrivande stund parkerar på en direktplats till allsvenskan. I formen som de grönsvarta är just nu är det bara de själva som kan sätta stopp för att ta steget upp till allsvenskan igen efter elva år i lägre divisioner.

Becksvart för Öis

Nej, en derbyförlust var garanterat det sista Öis behövde i det här läget. En gång på hela säsongen har man lyckats vinna två matcher i följd, och sett till spelet som man visade upp i dag är placeringen som tabelljumbo långt ifrån ologisk. Tre poäng upp till kvalplats och fem till säker mark är vad man har att jobba med de sex sista omgångarna om det ska bli förnyat kontrakt. Spelschemat? Gefle (b), Utsikten (h), Trelleborgs FF (h), Gif Sundsvall (b), Västerås SK (h) och Landskrona Bois (b). Mycket talar för att det blir spel i ettan nästa säsong.