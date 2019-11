Först kval - sedan Bajen för Ekdal: "Skulle klara det"

Inför säsongen 2018 anslöt Hjalmar Ekdal, 21, till IK Frej och gjorde under säsongen 15 matcher i superettan. Den här säsongen har han varit ordinarie i laget med 30 matcher i serien, samtidigt som han i somras skrev på ett kontrakt över två år med Hammarby, men med dubbel spelbarhet. Först och främst väntar däremot nu kvalspel mot Umeå FC efter 4-0-förlust mot Östers IF i sista omgången för fortsatt spel i superrettan 2020.

Ekdal berättar att han helst vill glömma matchen i Växjö.

- De kom in till matchen och visste att de behövde vinna för kval. De kom in med en bra inställning, samtidigt som vi vek ner oss helt. Vi fick inte till något spel, samtidigt som vi spelade på en helt oduglig plan. Vi försökte väl matcha deras spel genom att spela lite länrge bollar som de gjorde, men de gjorde det bättre än vad vi gjorde. De fick oss dit de ville och de hade väl egentligen hela matchen. Vi hade ingenting. Vi var inte riktigt där. Det var virrigt och oklart hur vi skulle spela. Det var inte alls bra, säger han till Fotbollskanalen.

Ekdal ser nu fram emot kvalet och mot ett motstånd han inte vet särskilt mycket om.

- Jag vet ingenting egentligen. De slutade tvåa i norrettan och är antagligen inget dåligt lag, men jag tror att vi har väldigt goda chanser att klara kvalet. Om jag ser till hela säsongen tycker jag att vi förtjänar mer poäng än vi vad vi har fått. Jag hoppas att det ger med sig nu i kvalet och att vi klarar det utan problem.

Vad betyder det att Umeå, till skillnad från er, kommer från en bra säsong?

- Det spelar såklart jättemycket roll att de har självförtroende och att det har gått bra för dem. De lär ju komma in med världens självförtroende och har egentligen ingenting att förlora och kommer bara köra på. Det får man inte underskatta, men jag tror ändå att kvaliteten kommer att tala lite för sig själv och jag tror att vi är snäppet bättre där. Det är vad jag hoppas. Vi får gå in med minst lika bra inställning som dem och ta matcherna på lika stort allvar.

Hur har det varit att få ihop laget under säsongen med tanke på att många spelare är utlånade från Bajen?

- Det blir lite annorlunda såklart, men det som underlättar det är att de som kommer från Bajen vet hur de spelar och vi spelar ungefär likadant i Frej. Det är inga större skillnader där. Man vänjer sig snabbt och om man kommer dit två, tre träningar innan match kommer man i det snabbt och lär känna grabbarna. I början var det lite svårt när någon spelare kom rätt tätt inpå match, men nu sitter det bättre.

Ekdal är numera också och kanske framör allt inför nästa säsong en av spelarna som kommer att kunna spela för Hammarby. Mittbacken hoppas ta en plats i laget då.

- Det är en väldigt tuff konkurrenssituation, men jag strävar efter att få spela i Bajen såklart. Om jag kommer in lite mer i det nu och får träna med dem en hel försäsong tror jag att det kommer att stärka mina aktier lite i alla fall till skillnad från nu när jag kom in mitt under säsongen och laget gick som tåget. Jag vill absolut slå mig in, vara med lite mer i truppen i varje fall och jag hoppas få spela nästa år.

Vad har du fått för indikationer från Stefan Billborn och Jesper Jansson om hur nästa säsong kommer att se ut för din del?

- Det har varit att det får ta sin tid och att det gäller att ha tålamod. När jag kom dit i somras var det mer att de såg en potential i mig och de vill inte på något sätt stressa eller liknande. De värvade inte mig som en startspelare, så jag antar att de ser det som ett långtidsprojekt.

Är du redo för allsvensk fotboll?

- Ja, jag tror att jag skulle klara det. Jag har spelat i superettan nu i två säsonger och känner att jag klarar det väldigt bra. Om jag kommer in i allsvenskan nu tror jag att jag hade kunnat komma in i den miljön väldigt snabbt och klara av att spela med Hammarby framför allt som är ett så bollskickligt och duktigt lag. Jag tror inte att det skulle vara några problem att spela matcher.

Första kvalmötet spelas under torsdagskvällen i Umeå, medan returen mellan lagen spelas på söndag i Täby, Stockholm.