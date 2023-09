Gais ångar på i toppstriden - vann derbyt trots målvaktstabbe

Botten mot toppen och drygt 12 000 sålda biljetter var förutsättningarna inför Göteborgsderbyt mellan Örgryte IS och Gais på Gamla Ullevi. Hemmalaget Öis, som befinner sig på nedflyttningsplats, mönstrade en identisk startelva som i 1-2-förlusten mot J-Södra. För gästerna gick Anes Cardaklija, Axel Henriksson och Dino Salihovic in från start.

Öis inledde piggt och med mycket boll på Gais planhalva. I den femte minuten sprang sig Edi Sylisufaj loss och kom till ett vasst läge, men Mergim Krasniqi hann ut med benet.

Efter den inledande kvarten tog Gais över mer och mer - och utdelningen skulle också komma snabbt efter att man etablerat tryck mot målet. Bollen studsade ut till Robin Frej, som tryckte in ledningsmålet för gästerna i den 19:e minuten.

Därefter hade Öis inte mycket att sätta emot. Man förlorade många bollar på mittfältet mot ett kontringspiggt motstånd och blev ofta låga i försvaret. I den 36:e minuten misslyckades Öis-försvaret med att nicka bort en boll, varpå en påpasslig Mervan Celik kunde utöka till 0-2 från nära håll.

Ställningen stod sig till halvtidsvilan.

- Vi jobbar hårt som lag och sitter ihop, även om spelet inte är där i alla delar, sa Gais Robin Frej i Discovery+.

Öis Jonathan Drott:

- Vi viker ned oss i målen vi släpper in och allmänt. Det är för vekt överallt, sa Drott.

Inledningen av den andra halvleken kantades av spelavbrott på grund av antändande av pyroteknik, men när spelet sattes i gång igen kom den så viktiga reduceringen för Örgryte efter en rejäl målvaktstavla. Edi Sylisufaj tog hand om en frispark och gick på eget avslut. Bollen tappade Krasniqi in mellan benen och 1-2 var ställningen på resultattavlan.

Men något vidare momentum lyckades hemmalaget inte skaffa sig av reduceringen. I stället var det Gais som tryckte på frenetiskt för att utöka ledningen - och lyckades. På hörna nådde Axel Henriksson högst och skarvade in 1-3 i nät i matchminut 65.

I slutskedet av matchen utspelade sig skandalscener när flera knallskott smällde av och pyroteknik kastades in på planen. Efter ett 45 minuter långt avbrott återupptogs spelet igen.

På den fjorton minuter långa tilläggstiden gjorde Gais Julius Lindberg.

Matchen slutade 4-1, vilket innebär att Gais befäster sin tredjeplats i tabellen och nu bara har en poäng upp till tvåan Utsikten. Desto mörkare för Örgryte, som nu är jumbo i superettan.

- Självklart är det en besvikelse, förlora en fotbollsmatch och ett derby, säger Öis-tränaren Jeffrey Auybynn i Discovery+.

Han fortsätter:

- En märklig match, egentligen inga stora målchanser för något av lagen. Jag tycker vi är för tama i eget straffområde. Nej, surt.

På frågan om vad de gjorde under breaket svarar tränaren:

- Vi snackade ihop oss och gjorde en liten formationsändring till 3-5-2 för att försöka få till en forcering. Det lyckades inte och det blev 4-1. Då handlade det om att hålla nere siffrorna.

Gais Mervan Celik i samma sändning:

- Jag är otroligt glad. En fantastisk seger och jag vill tillägna den alla gaisare. Det känns underbart, säger han i Discovery+ och fortsätter:

- Det var mycket kamp. I slutändan är det inget snack om vilket som är det bästa laget. Vi vinner duellerna och gör mål på våra chanser. På det stora hela är vi bättre över 90 minuter.

I nästa omgång gästar Örgryte IS Gefle IF. Gais tar emot Östers IF på hemmaplan.

Startelvor:

Örgryte: Nilsson - Tahesson, Azulay, Haglind Sangré , Andreasson - Drott, Paulson, Holmén - Daglqvist, Sylisufaj, Christoffersson.

Gais: Krasniqi - Salihovic, Norén, Cardaklija, Frej - Henriksson, Åberg, Jonas Lindberg - Lundgren, Julius Lindberg, Celik.