Gais flyttar upp talang till A-truppen: "Orädd inställning till motståndare"

Inför säsongen 2018 anslöt Julius Johansson från Örgryte IS till konkurrenten Gais. Under 2019 fick 19-åringen göra debut i superettan för Makrillarna och nu belönas Johansson med att flyttas upp till A-truppen. Parterna har skrivit ett A-lagskontrakt på 2+1 år.

- Vi har en tydlig ambition att plocka upp talanger från GAIS Akademi till A-laget och Julius har såklart stått högt upp på vår lista över killar som vi tror kan hävda sig bra i seniorsammanhang. Julius kan spela i flera offensiva roller och har använts både som offensiv mittfältare och som anfallare i A-laget. Han visade en orädd inställning till motståndare och omgivning när han fick hoppa in i två A-lagsmatcher under hösten och vi tror att han har alla möjligheter att utvecklas ännu mer under året som kommer, säger Jonas Östergaard, fotbollsansvarig i Gais styrelse.

Johansson själv om kontraktet:

- Det känns bara bra. Jag är glad för att få ett lite längre kontrakt och att därmed känna att GAIS tror på mig. Nu ska det bli grymt kul att vara med på riktigt från första dagen på säsongen till den sista. Man längtar ju till tisdag när vi startar upp säsongen.