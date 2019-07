Gais-supportrarnas bidrag: 200 000 kronor: "Helt galet engagemang"

Efter en period av tunga resultat valde Gais i går att sparka tränare Bosko Orovic. Nu letar man efter en ny tränare samtidigt som Orovic ska få lön säsongen ut, och för att stötta klubben ekonomiskt har en swishkampanj dragits igång bland supportrarna.

Under tisdagseftermiddagen hade klubben totalt sett fått in över 200 000 kronor via swish och bankgiro.

- Det är ett galet engagemang i klubben trots dessa tråkiga omständigheter, säger klubbchef Erik Bergkvist till Göteborgs-Posten.

Bergkvist menar att ekonomin är ansträngd för klubben, men är inte orolig för att man inte ska klara elitlicensen.

- Nej, vi har en prövning nu i augusti. Den känner vi oss helt komfortabla med. Sedan är det en vid årsskiftet. Vi kommer göra ett resultat som inte är jättepositivt, men inte jättenegativt. Runt nollan, kanske över. Gör vi det kommer vi klara elitlicensen, säger han.

Efter att Orovic sparkats har assisterande Patrik Ingelsten tillfälligt tagit över huvudansvaret för laget. I nästa superettan-match möter man Degerfors på bortaplan på lördag. Man ligger just nu på 13:e plats i superettan-tabellen.