Gais tar avstånd från egna supportrarnas agerande: "Ett självmål"

Supportrar använde pyroteknik under gårdagens Göteborgsderby. Kontraproduktivt för Gais arbete för ”levande läktarkultur”, menar föreningen. ”Det är inget annat än ett ordentligt självmål”, skriver Gais ordförande Jonas Andersson i ett öppet brev.

Under våren har det funnits en konflikt mellan supportrar och klubbar mot polisen. Anledningen är bland annat av den så kallade tillståndsgivningen, där polisen kan villkora förbud, har använts mer aktivt, vilket inneburit att klubbarna fått rätta sig efter hårdare krav.

Gais har varit en aktiv part i frågan för att försöka motverka den strängare tillståndsgivningen och för tio dagar sedan skickade föreningen i ett brev till Sef (Svensk elitfotboll) och Svenska Fotbollförbundet där man tog ställning för ”levande läktarkultur” samtidigt som man ville se en oberoende granskning av RF:s ordförande Björn Eriksson, skriver klubben på sin hemsida. Dessutom vill Gais jobba för säker och legal användning av pyroteknik.

Under måndagen spelade laget Göteborgsderby mot Öis och under matchen var det vid ett par tillfällen uppehåll till följd av pyroteknik-användning. Gais som klubb kraftigt motstånd ifrån sina egna supportrars användning av pyroteknik under matchen och menar att det var kontraproduktivt i sin ambition att värna om "levande läktarkultur".

"Gårdagens nästan sju minuter utdragna pyrotekniska bengalbränning på GAIS klacksektion, knappt 20 minuter in i första halvlek av derbyt mellan Örgryte och GAIS, ledde till det första av två längre avbrott i matchen. Det är inget annat än ett ordentligt självmål", skriver Gais ordförande Jonas Andersson i ett öppet brev.

Han fortsätter:

"Klubbens trovärdighet att fortsatt driva dessa frågor har avsevärt minskat. Kraven, och därmed kostnaderna, för säkerhetsåtgärder vid våra egna kommande matcharrangemang kommer med all säkerhet att öka. Såväl partners som trogna åskådare meddelar oss att de antingen tvekar om sitt fortsatta stöd eller redan har bestämt sig för att ge upp om GAIS".