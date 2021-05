Gais-tränarens passning: "Han kan lägga ner musiken"

Gais stod under tisdagskvällen för en imponerande vändning mot Östers IF på Ullevi i superettan. Göteborgslaget låg under med 2-0 efter 65 minuter och missade en straff i den 69:e minuten, men kom sedan ikapp på övertid och avgjorde i den 98:e minuten, då Boris Lumbana klev fram och satte bollen i mål till seger i toppmötet.

Nu njuter Gais-tränaren Stefan Jacobsson av tre nya poäng och serieledning.

- Man är ju euforisk. Man förstår knappt att det hände egentligen. Det är bara att tacka killarna för moralen, som de visade. Det var två jobbiga mål som vi fick i ett läge, där vi verkligen kände att vi var med i matchen igen. Vi inledde väldigt bra första 25, men sedan kom Öster tillbaka. Det var en tuff och tät fajt, där resultatet hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Vi var i 2-0-underläge med 18 minuter kvar och sedan blev det massa tillägg, så det får man tacka för. Det var en fantastisk seger, säger han till Discovery+.

Jacobsson kände inte att det var Gais dag när laget låg under med 2-0 och missade straff, men sedan vände laget alltså till slut ändå.

- Det är klart att man fick de känslorna då och framför allt när Nikola (Ladan) tyvärr missade sin straff. Det var chansen in i matchen med kort tid kvar, och att man sedan ska göra tre mål efter det tillhör inte jättevanligheterna.

När Jacobsson får frågan om han tycker att segerskytten Lumbana är bäst som fotbollsspelare eller artist är svaret tydligt:

- Han är bättre som fotbollsspelare. Han kan lägga ner musiken nu, säger han och skrattar.

Lumbana har nämligen även en musikkarriär och har bland annat deltagit i Melodifestivalen. Under sin spelarkarriär har han bland annat tillhört Örebro SK och Degerfors IF, medan han kom till Gais under 2019.

Gais ställs på måndag i nästa vecka mot IFK Värnamo borta i superettan.