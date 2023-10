Gais vände och vann - tog sjätte raka segern

Gais var superettans formstarkaste lag och med åtta segrar på de tio senaste matcherna när spelet blåstes igång på Gamla Ullevi.

Då åkte laget på en kalldusch hemma mot Östersund då Jakob Hedenquist nickade in 1-0 för gästerna efter 25 minuters spel.

Gais saknade inte lägen och hade ett stort bolleinnehav men bollen ville inte in under den första halvleken.

I andra halvlek fortsatte Gais rada upp lägen och när Yannick Adjoumani rev ner August Wängberg pekade domaren på straffpunkten och visade ut Adjoumani.

Fram steg Axel Henriksson och slog straffen lågt, rakt i famnen på Aly Keita.

- Den är under all kritik dålig. Jag tänker höger, vänster och sedan kan jag inte riktigt bestämma mig, säger Henriksson i Discovery plus efter matchen.

Gais fortsatte därefter att trycka på men var det inte en storspelande Aly Keita så var det målramen som stod emellan göteborgarna och en kvittering.

Det skulle krävas ett par Östersundsben för att överlista Keita då Alexander Ahl Holmström nickade bollen via Hendenquist in i mål till 1-1 i den 71 minuten.

Och även Axel Henriksson skulle få sin revansch. Med ryggen mot mål nickade han bollen som gick i en retfull bana i ribban och via Aly Keita in i mål till 2-1 som också blev slutresultatet.

- Jag gnetar på och sedan får jag avgöra. Gustav Lundgren är en otroligt fotbollsspelare, jag vet inte om alla ser det men han hittar mig hur många gånger som helst, säger Henriksson i Discovery plus

Han fortsätter med att hylla sitt lag, som nu har sex raka segrar.

- Det är vinnarmentaltitet. Det är det jag vill understryka.

Gais ligger fortsatt tvåa i superettan med 54 poäng, tre poäng bakom serieledande Västerås som har en match mindre spelad. Östersund ligger sexa med 36 poäng.