Gefle-ikonens kritik: "Att plocka hit Asbaghi var det dummaste man gjort"

Gefle föll med 4-0 mot Degerfors i superettan i helgen. Därmed blev den nedflyttning som hotat laget under en lång tid verklighet. Nästa säsong kommer Gefle, som åkte ur allsvenskan 2016, att spela i division 1.

Redan säsongen 2017 var laget illa ut i superettan. Då kom Poya Asbaghi in och tog över laget under sommaren, trots att klubblegendaren Pelle Olsson var tillgänglig efter att ha sparkats från AFC Eskilstuna. Ett monumentalt misstag, menar klubbens tidigare anfallare, och senare sportchef, Hasse Berggren.

- Att plocka in Poya istället för Pelle Olsson var helt enkelt för kortsiktigt. Istället för att tänka långsiktigt och ta chansen att bygga upp organisationen från grunden igen valde man Poyalösningen, och tiggde ihop pengar via Swishkampanjen för att kunna plocka in de spelare han ville ha. Det blev som en illusion, det är det bästa ord jag har för att beskriva det, säger Berggren till Gefle Dagblad.

- Att plocka hit Poya Asbaghi var det dummaste man gjort.

Berggren fortsätter sitt resonemang:

- För att spela den typ av fotboll man gjorde under den hösten måste man ha duktiga fotbollsspelare som kan driva den spelidén. Och såna spelare kostar pengar. Man plockade in Montiel och Ajeti som var nyckelfigurerna. Men sedan försvinner spelarna, dom var här en stund och sedan ville de vidare. Och Poya också. Jag gillar Poya som tränare, han är skicklig om han får de rätta spelarna att använda sig av – men i det långa loppet var det fel att välja honom, det gynnade inte Gefle IF i längden. Det var ingen hållbar lösning. Det är bara att titta på var GIF är nu.

Poya Asbaghi lyfte under hösten 2017 Gefle från jumboplatsen i superettan till en tolfteplats och nytt kontrakt. Därefter lämnade tränaren klubben för IFK Göteborg.