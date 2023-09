Gif Sundsvalls krisdrag - Joel Cedergren ny assisterande tränare

När Gif Sundsvall åkte ur allsvenskan ifjol lämnade såväl huvudtränare Brian Clarhaut som sportchef Urban Hagblom sina poster - den senare efter hela 28 år i klubben. De ersattes av Tommy Naurin som blev ny sportchef och 28-årige Douglas Jacobsen klev in i rollen som huvudtränare.

Tidigare i somras klev även den tidigare tränaren Joel Cedergren in i rollen som assisterande sportchef där han bland annat skulle jobba med scouting.

Laget har dock gått kämpigt och ligger för tillfället på negativ kvalplats i superettan och nu meddelar Giffarna att Cedergren kliver ner från kontoret till tränarbänken.

– Joel är en av de mest kompetenta ledarna jag har haft att göra med under mina år inom elitfotbollen. Han kommer att ha ett tydligt uppdrag i vår ledarstab, där hans huvudfokus blir att stärka vårt försvarsspel under hösten. Med den situation vi befinner oss i just nu, är det viktigt att vi utnyttjar våra resurser på bästa möjliga sätt. Jag ser verkligen fram emot att han börjar arbeta tillsammans med resten av staben redan från och med idag, säger Sportchef Tommy Naurin i ett uttalande.