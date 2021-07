Gör succé som nykomling - men flera nyckelspelare har utgående kontrakt: "Ska till något extraordinärt för att släppa dem"

Landskrona Bois är nykomling i superettan efter att man gått upp från division 1 södra under 2020. Väl tillbaka i den näst högsta serien har det randiga laget gjort succé, då man 13 omgångar in leder serien med åtta segrar och endast en förlust.

Bois är just nu inne i en svit på fem raka segrar i superettan - senast 2-0 hemma mot Gif Sundsvall - och klubbchef Michel Ekberg vittnar om att det är god sommarstämning i staden efter lite knappt halva serien spelad.

- Vi mår nog bra, både på stan och på IP. Så är det absolut. Vi är nöjda med våra prestationer hittills, och har haft ett gott tryck på läktarna under de sista matcherna. Så det är roligt, säger han till Fotbollskanalen.

Kunde ni själva ens förvänta er att det skulle gå så bra?

- Nej, det hade vi nog inte kunnat förvänta oss. Vi vet att vi har hög kvalitet i spelargruppen, men att vi skulle vara så konsekventa med bra prestationer rakt igenom... Det är kul att se.

Men trots att man nu toppar superettan-tabellen efter att nästan halva serien har spelats kommer Landskrona inte att revidera för sitt mål för återkomstsäsongen i superettan.

- Nej, vi har samma målsättning som vi hade när vi gick in i säsongen: vi ska ha tillräckligt många poäng för att spela elitfotboll 2022. Det är det som det handlar om. Det är det som vi strävar mot. Sedan har vi fullt fokus på våra prestationsmål, gör vi det rätt kommer det att ge oss poäng, säger Michel Ekberg.

Samtidigt sitter Landskrona i en lurig situation när det gäller kontraktsläget på flera av nyckelspelare i truppen. Spelare som Kevin Jensen och Sumar Almadjed, som båda har varit klara startspelare under säsongen, sitter på utgående kontrakt och har kopplats ihop med allsvenska klubbar.

Hur agerar en superettan-klubb som är ekonomiskt pressad men samtidigt har chansen att gå upp i allsvenskan - siktar man på att sälja och få in välbehövliga pengar eller behåller man nyckelspelarna samtidigt som man riskerar att tappa dem som bosman i vinter?

- Det är två duktiga spelare som du nämner (Jensen och Almadjed), som mycket riktigt har avtal som går ut efter säsongen. Men där vi är nu handlar det om att låta alla fokusera på att prestera varje vecka. Skulle det dyka upp något får vi ta ställning till det, och vad det i sådana fall innebär för oss. Men vår inställning nu inför Västerås borta på söndag är att den trupp vi kliver in med mot Västerås är med oss hela hösten. Det är där vi befinner oss just nu. Det ska till något extraordinärt till för att vi ska göra något annat än det, säger Ekberg.

Samtidigt har Landskrona Bois haft en ansträngd ekonomi med ett negativt eget kapital så sent som i vintras. Finns det med en aspekt att spelarförsäljningar skulle kunna innebära att det kommer in viktiga pengar till klubben?

- Det är som du säger, vår eknomi är problematisk, eller hur man ska uttrycka det. Vi har ett negativt eget kapital som vi ska återställa under säsongen. Den prognos som jag har lagt innebär att vi klarar av att göra det genom tillräckligt stora intäkter på andra saker än att sälja spelare. Den prognosen innebär att vi ska klara av det här utan att behöva sälja någon spelare. Det är det som jag jobbar efter. I det här läget kan jag inte spekulera i några spelarförsäljningar, jag fokuserar på andra bitar för att få ihop det.

Samtidigt kan superettan-klubbar tjäna bra pengar på att sälja spelare uppåt i hierarkin. Är det något ni tittar på att göra mer framåt?



- Det vi vill fokusera på är att Landskrona Bois ska vara en väldigt bra miljö att utveckla sig i som fotbollsspelare, där du kan prestera både på kort och lång sikt. Det kommer självklart att föranleda intresse från andra klubbar. Det är vi medvetna om. Då behöver vi vara kloka tillsammans med de spelarna så att det blir en bra miljö för dem, säger Ekberg.

Han fortsätter:

- Primärt tror jag att de flesta av de som spelar i en randig tröja just nu ser stora möjligheter med den säsong vi är mitt uppe i. Jag tror att det är många som tycker att det är riktigt, riktigt trevligt. Det är inte många i vår trupp, om ens någon, som har varit i den här situationen tidigare. Jag tror att man är rätt nöjd där man är, även om man självklart har ambitioner.

De senaste åren har flera talangfulla spelare kommit fram i den randiga tröjan utan att Landskrona Bois fått speciellt mycket betalt för dem - där spelare som Jonatan Levi och Erik Pärsson båda lämnade klubben gratis för att sedan prestera i andra klubbar.

- Det är ett område vi vill förbättra. Men vi som sitter här nu har inte varit med bakåt, så jag kan inte riktigt svara på varför man inte har lyckats få betalt. Det är klart att vi har en ambition att vi ska få en bra ersättning för de spelare som eventuellt lämnar oss. Sedan kommer man inte få ersättning för alla, det får ingen klubb. Det jobbar vi på. Vi är mer förutseende och förlänger avtalen mycket tidigare nu, men vi har också ekonomiska förutsättningar för att göra det. Det är ett spel som vi måste hantera. Jag tycker att vi blir bättre och bättre och har en mycket högre grad av kontinuitet i dag, vilket innebär att vi får möjligheter att fatta kloka beslut framåt.

Nu är det 17 omgångar kvar av serien, men vad hade det betytt för er att gå upp i allsvenskan ur en ekonomisk synvinkel?



- De centrala medlen ökar givetvis, det är rätt stor skillnad. Det är en fördelning inom Sef-familjen på 75-25 mellan allsvenskan och superettan. Bara där har du en stor diskrepans. Sedan kommer givetvis intresset kring föreningen att öka, och så vidare. Så givetvis skulle ett avancemang innebära en annan ekonomisk plattform, det är inget snack om det. Sedan har vi utmaningar med vår arena, den är inte godkänd för allsvenskt spel. Där har vi andra delar vi behöver adressera i sådana fall. Men det är en fråga som vi, om jag ska vara ärlig, inte har börjat grotta i än, vi fokuserar på att försöka fortsätta prestera på den nivå är nu. Sedan kanske det kan bli en realitet vi ska ha med oss.

Michel Ekberg avslutar:

- Nu har vi snart spelat halva serien. All kredd till spelarna, de visar att de kan utmana alla lag i den här serien. Vi kommer inte sluta ha den ambitionen, för nu har vi snart mött alla en gång, så vi vet att vi kan.