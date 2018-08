Granqvist bakom Wanderson-affären: ”Gick all in”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Under tisdagen presenterade HIF:s senaste nyförvärv Wanderson. Bakom affären låg HIF:s lagkapten Andreas Granqvist, som har spelat med brassen i Ryssland.

- Jag gick mer eller mindre all in, säger mittbacken till Helsingborgs Dagblad.