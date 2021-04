Granqvist kan missa match - men Reese lugnar: "Känner ingen stress"

Helsingborgs IF:s och svenska landslagets lagkapten Andreas Granqvist, 36, har under en längre tid haft skadeproblem. Under förra säsongen kom han endast till spel i en allsvensk match, samtidigt som han senast gjorde en landskamp under under hösten 2019.

ANNONS

Granqvist har haft ljumskproblem, men kämpar fortsatt för att ta en plats i EM-truppen. Vid bakslag framöver kan han dock lägga skorna på hyllan.

- Skulle det vara så att ljumsken pajar ger jag det inte en chans till. Jag orkar inte, sa han nyligen i podcasten Lundh.

Under tisdagen gjorde 36-åringen sin tredje superettan-match i år, då han kom till spel från start mot Jönköpings Södra, men tvingades kliva av i halvtid med ryggbesvär. För HD lugnade han efteråt om att det inte var något med ljumskarna, utan i stället att han fått en liten vridning i ländryggen, som han menade inte är allvarlig.

Nu uttalar sig även Dale Reese, "Head of Medical" i HIF och "Performance & Medical Coordinator" i svenska landslaget, om Granqvists problem. Han menar att det inte är allvarligt och att mittbacken snart kan vara redo för spel igen.

ANNONS

- "Granen" hade bara ont i ryggen, så det var därför jag tog av honom. Det skedde efter matchen mot Sundsvall, då vi bytte underlag. Det är inget nytillkommet och han kommer gå till en naprapat i dag. Sedan får vi se, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Ljumskarna fungerar dock fantastiskt bra. Jag förmodar att det tar mig 6-8 veckor innan han är fullt igång sett till planen som vi har haft. Han går enligt plan och det kommer lite bakslag, där ryggen är en del av dem.

Reese menar dock att det inte är troligt att Granqvist spelar mot AFC Eskilstuna på söndag i superettan.

- Jag skulle knappast tro det, då det pågått sedan Sundsvall. Han har varit med på träningarna, men det är inte lika hård belastning som under en match. Jag kan därmed inte garantera matchen på söndag, men vi har heller inte räknat med 30 omgångar.

ANNONS

Vad krävs för att ryggen ska bli bra?

- Det är en rehabinsats och att han ska vara smärtfri när han sätts igång igen.

Reese vill i dagsläget inte svara på när Granqvist kan spela match igen, men menar som bekant att det inte är någon fara med spelaren.

- Jag känner ingen stress, så det är helt okej.

HIF har fem poäng efter tre spelade matcher i år i superettan.