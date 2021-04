Granqvist redo för andra starten: "Vi får se hur länge han spelar"

Krånglande ljumskar gjorde att HIF-kaptenen Andreas Granqvist bara deltog i en match under förra säsongen i allsvenskan. 35-åringen har kämpat sig tillbaka och blev uttagen i Janne Anderssons senaste landslagstrupp, dock utan att få spela.

Granqvist spelade 45 minuter i träningsmatchen mot Mjällby den 13 mars. När HIF genrepar inför superettan-premiären kommer "Granen" få chansen mot Öster imorgon.

- Han startar, det är planen. Så får vi se hur länge han spelar, säger Jörgen Lennartsson till Fotbollskanalen.

Brandur Hendriksson kommer inte vara med mot Öster, då han matchas hårt i Färöarnas landslag under VM-kvalspelet. Assad Al-Hamlawi åkte mot slutet av förra sommaren på en stressfruktur i foten, och har drabbats av ett bakslag.

- Assad skadade sig igår på träningen. Han blockerade ett skott och trampade snett, en fotledsgrej. Inget jätteallvarligt, men han kunde inte träna idag alls. Viktor Göransson är heller inte med imorgon, säger Lennartsson.

HIF har inte vunnit sedan försäsongspremiären mot Torns IF (1-0) och haft stora problem med målskyttet under Jörgen Lennartssons inledande månader. Men laget är favorit i superettan och tippades komma etta under veckans upptaktsträff.

- Vi är nöjda med försäsongen, men vi är inte nöjda med allt spelmässigt. Utan vi känner att det finns en hel del i spelet som vi kan göra mycket bättre så klart. Framförallt tänker jag i den offensiva delen då, defensivt har det varit stabilt och vi har släppt in få mål och haft många nollor. Men offensivt finns fortfarande en del att fila på, så jag hoppas att vi tar ett steg imorgon mot Öster, säger Lennartsson.