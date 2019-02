Gravius om nya utlåningen från AIK: "Förhoppningsvis mer redo i sommar"

Tanken var att Christos Gravius skulle vara med och konkurrera i AIK 2019. Men under tisdagen lånades mittfältaren ut och var tillbaka i träning med Degerfors. - Det känns som att jag gjorde det bra i AIK också, absolut. Men det bästa för mig just nu är att spela matcher, säger Gravius till Fotbollskanalen.

Det var i början på januari som AIK meddelade att Christos Gravius, efter två år med utlåningar till J-Södra och Degerfors, skulle återvända till klubben för att konkurrera under 2019. Men under tisdagen blev det officiellt att mittfältaren återvänder till Degerfors i superettan, den här gången på ett lån fram till sommaren.

- Det har gått väldigt snabbt. Efter vi kom tillbaka till Dubai. Det var väl i går allting hände kan man säga, så det gick väldigt fort, säger Gravius till Fotbollskanalen.

Hur tänkte du när det blev aktuellt?

- Jag pratade med Rikard (Norling, tränare) och så där och vi kom väl överens om att det bästa för mig just nu är att bli utlånad och få spela matcher. Det är det bästa för utvecklingen, att spela matcher. Och jag kan förhoppningsvis komma tillbaka i sommar och vara mer redo då liksom.

Att ställa om från att konkurrera i AIK till spel i Degerfors är inget som Gravius fastnar vid.

- Det är väl inte så mycket att tänka på. Det känns som att jag gjorde det bra i AIK också, absolut. Men det bästa för mig just nu är att spela matcher och det får jag i Degerfors förhoppningsvis. Så nu var det inte så mycket att tänka på, det var bara att köra. Och man vet att det kan gå fort i fotboll så det var bara att hoppa på det här, säger 21-åringen.

Hur har den här dryga månaden med AIK varit?

- Jo, det har varit jättebra. Det har varit kul att komma tillbaka och få träna och spela lite matcher och så där. Och man har fått med sig mycket. Man är redo inför säsongen, det kan man säga.

Under tisdagseftermiddagen var Gravius tillbaka i träning med Degerfors, där han gjorde 29 matcher i superettan förra året.

- Det känns bra, det är en fantastisk grupp och fantastiska ledare. Så det var kul att komma tillbaka. Det är skönt också att man kommer till en grupp där man redan har kommit in i gänget och kan taktiken och så där. Då slipper det ta tid, för ibland kan det ta lite längre tid att komma in men nu känns det som att det är direkt in i laget. Så det känns bra, säger mittfältaren.

- Det känns som att man är inne i gänget redan och jag ser fram emot den här säsongen väldigt mycket. Nu har jag ändå gjort ett år i superettan och i Degerfors där jag känner alla och det kommer bara att bli bättre.

För Gravius blir det rakt in i hetluften i Degerfors då Malmö FF väntar i svenska cupen på söndag.

- Det är en fantastiskt rolig match att spela. Vi har ingen press på oss, det är Malmö som har pressen på sig. Vi kommer bara att gå ut och spela och försöka spela vårt spel och försöka vinna såklart. Vi går in i varje match för att vinna så det är det vi ska försöka göra, så får vi se, säger 21-åringen.

Vilket MFF föväntar du dig i och med att de möter er mitt emellan två möten med Chelsea?

- Det är svårt att säga. De har ju dubbelmötet med Chelsea som de kanske prioriterar mer. Men vi är redo oavsett vilket motstånd eller vilka de än spelar med. Vi är redo för det.