Halv miljon insamlat till Gais: "Stödet gör att vi kan ta nya steg"

Efter en följd av flera svaga resultat beslutade sig Gais tidigare i veckan att sparka tränaren Bosko Orovic. Det innebar en extra kostnad för föreningen.

- Vi beklagar verkligen att vi hamnat här, men vårt beslut handlar främst om att ge Gais nya möjligheter att klara kontraktet i superettan. Att arbetsbefria vår huvudtränare och söka en ersättare kommer att ge klubben en kostnad som vi inte budgeterat för men vi bedömer ändå att det är ett nödvändigt beslut för att försöka vända utvecklingen. Vi kommer under de närmaste dagarna att uppmana supportrar, partners och andra intressenter att bidra ekonomiskt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att säkra kontraktet i superettan, sa Gais-ordföranden Jonas Andersson i en kommentar på klubbens hemsida.

Då inleddes in en swishkampanj av bland annat supportrar och den passareade 265 000 kronor tidigare i veckan.

- Det är ett galet engagemang i klubben trots dessa tråkiga omständigheter, sa klubbchef Erik Bergkvist till Göteborgs-Posten.

Bidragen har dock fortsatt att strömma in och under lördagen meddelade klubben att man fått in en halv miljon kronor.

- Gais är på många sätt en speciell klubb. När vi är trängda sportsligt och ekonomiskt visar ni, våra supportrar, som mest hjärta för klubben. Er insamling skapar en handlingsfrihet som vi ska använda på bästa sätt för att kunna betala tillbaka med framtida framgångar, säger Gais-ordföranden Jonas Andersson i en kommentar på föreningen hemsida.

Styrelsekassören Hans Aulin:

- Tacksamheten är betydande. Ert stöd gör att vi kan ta nya steg och bygga en plattform för GAIS som skapar fler segrar, säger han i en kommentar.