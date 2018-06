Halmstads BK besegrade under söndagskvällen AFC Eskilstuna med 2-1 på hemmaplan och lyfte därmed till andraplats i superettan. Efter en tuff start på säsongen med förluster mot Norrby och Örgryte, så var det klubbens tionde raka match utan förlust.

Efteråt uttryckte lagets högerback Jesper Westerberg sin besvikelse på Twitter över att endast 1 907 åskådare var på plats för att se matchen och att lagets hemmasnitt i år endast är 3 036 åskådare per match på Örjans vall.

"All heder till publiken som faktiskt kommer till Örjans vall, men det sägs att Halmstad är en medgångsstad! 10 matcher utan förlust, spelet växer, vi satsar på egna produkter och vi krigar till sista sekund. Vad är det mer ni kräver Halmstad?", skriver han på Twitter.

Halmstads BK hade i fjol ett hemmasnitt på 4 479 åskådare per hemmamatch i allsvenskan och under 2016 ett hemmasnitt på 3 289 åskådare per match i superettan.