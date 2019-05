HBK blev topptippat - nu fyra poäng på fem matcher: "Blev kanske inlurade i en falsk trygghet"

Halmstads BK blev under superettans upptaktsträff tippat som seriesegrare i superettan. Andreas Johansson, som inför säsongen återvände till klubben från IFK Norrköping, slog också fast att HBK ska spela allsvensk fotboll igen 2020, men efter att laget överraskade med att nå kvartsfinal i svenska cupen, så har det gått tyngre i superettan.

HBK bortaslog Jönköpings Södra med 1-0 i premiären, men föll sedan med 3-1 mot Örgryte och har nu totalt en seger, ett kryss och tre förluster på fem matcher i superettan. Vad har då egentligen gått snett under inledningen av säsongen?

- Vi gjorde det bra både i träningsmatcher och i cupen, men sedan har det inte alls gått som vi velat i superettan, vilket också är vår prioritet. Det har varit en tung start för oss, men även om vi har lite sargat självförtroende, så vet vi hur bra vi kan vara och vilken kvalitet vi har i laget. Det gäller bara att få självförtroende och hitta tillbaka till det vi kan, så ska vi kunna vända på det här. Det är jag säker på, men det gäller också att alla förstår allvaret nu och att det är fullt fokus på att prestera fullt ut och att poängen ska in. Då kan man inte fuska med något i förberedelser och jobb på planen. Vi måste lägga till det där lilla extra, säger rutinerade HBK-backen Peter Larsson till Fotbollskanalen.

Larsson anser att både försvars- och anfallsspelet har hackat under inledningen av säsongen.

- Det är väl rätt mycket som inte fungerat som vi velat. Vi har såklart jobbat mycket med försvarsspelet och det var väldigt bra under försäsongen. Vi presterade bra mot bra motstånd och släppte in få mål, men sedan fick vi den där matchen mot Öis och släppte in tre mål, vilket gjorde att självförtroendet fick sig en törn. Vi får inte släppa in enkla mål och måste vara hundraprocentiga i eget straffområde. Vi har heller inte råd att gå bort oss i försvarsspelet. Det handlar inte bara om backlinjen, även hela laget. Det är hårt jobb och att inte lämna något åt slumpen. Det är klyschigt, men det är så det fungerar.

Andreas Johansson uttalade sig efter förlusten senast mot BP om att spelarna "måste sätta mer hjärta på klubbmärket". Larsson anser i sin tur att det inte är fel på spelarnas inställning, men tycker att det finns mer att "kräma ur" av laget.

- Det är klart att när man kollar på matchen och klipp efteråt (från mötet med BP), så finns det lite mer vi kan kräma ur hos varandra. Jag vet inte om det blir så när det gått så bra under försäsongen och allt fungerat väldigt bra i försvarsspelet, att man går in med en inställning. Vi blev uppskrivna både från media och fans, samtidigt som vi själva tycker att vi är riktigt bra. Då blir det kanske undermedvetet att man missar att göra den där extra metern här och där och det är avgörande. Superettan är en svår serie. Även om det på pappret är sämre lag, så är det skickliga lag som aldrig ger upp. Det finns lite mer att kräma ut, vi är bättre än så här, säger han.

Blev det att ni drogs med i det - just att ni var topptippade, uppskrivna och att det sedan även gick bra i svenska cupen?

- Jo, men så kan det absolut vara. Man hade med tanken att cupen och försäsongen är en del, men vi fick det självförtroendet i laget. Det är självklart bra med självförtroende, men på rätt sätt. Det blev kanske för bra helt enkelt, att vi blev inlurade i en falsk trygghet att det kommer gå av sig själv för att vi är så bra, men så fungerar inte fotbollen och det har vi märkt nu. Det blev en rejäl smäll där direkt (mot Örgryte) och vi har inte riktigt repat oss efter det.

Larsson fortsätter:

- Men jag tycker samtidigt att prestationerna har blivit bättre i senaste matcherna mot både Syrianska och BP. Jag tycker att vi förtjänade mer i de matcherna om man kollar på målchanser och liknande. Vi borde ha fått med oss mer, men det räckte inte.

Vad har ni pratat om för att kunna vända den här trenden?

- Det handlar till att börja med att få upp attityden. Vi kan inte gömma oss utan i stället visa attityd att vi ska stå upp nu när det blåser. Det gäller både på träning och match. Det är där vi får börja nu och sedan kommer tränarna gå igenom mer specifika och taktiska saker till matchen (mot Öster på söndag), vilket de lär ta upp under de närmaste dagarna. Jag tror att det är oerhört viktigt med attityden, att vi inte får gömma oss.

Peter Larsson är fostrad i HBK och vände inför förra säsongen tillbaka till klubben från Helsingborg. Då var han ordinarie, men i år har han i stället fått nöta bänk till förmån för Andreas Johansson och Alexander Berntsson som mittbackar i fyrbackslinjen.

- Det är klart att man inte är nöjd när man inte spelar. Jag vill såklart vara med på planen och bidra, det är därför man håller på, men det är så tränarna har valt nu. De valde tidigt under säsongen att de vill satsa på dem nu. Jag gör ändå allt jag kan på träningarna för att visa att jag finns där när de behöver mig. Det är klart att man är besviken över att man inte spelar, men jag får hjälpa till så mycket jag kan. Jag är närvarande till hundra procent på träningarna, då det inte går att gå runt och tjura och den biten. Jag försöker hjälpa till och göra allt jag kan, säger han.

Larsson, som hunnit fylla 35 år, har samtidigt utgående kontrakt med HBK och hymlar inte om att det här kan vara hans sista säsong som fotbollsspelare på elitnivå.

- Det är inte omöjligt att det blir min sista säsong, men man ska samtidigt aldrig säga aldrig. Jag känner mig fortfarande kry i kroppen och sådär, men om situationen är som den varit, så ser det ut att vara den sista säsongen. Men det är som sagt inte färdigt ännu och jag känner inte att jag lugnar ner mig. Jag ska köra fullt ut under hela året och sedan får man fundera till nästa år hur det ser ut för både mig och klubben. När jag skrev kontraktet (inför förra säsongen), så hade jag dock i tanken att det kan vara mina två sista år. Jag försöker förbereda mig för vad som ska hända efter fotbollen. Jag har dock varit skadefri under de här två åren och det är klart att det hade varit fint att avsluta med att få upp Halmstad i allsvenskan igen.

Med anledning av att det kan vara just din sista säsong. Lägger du extra vikt vid att det ska bli ett bra sista år?

- Man kan inte styra över allting, då det var samma läge när jag lämnade Helsingborg. Sedan är det såklart en förhoppning att avsluta bra och det är jätteviktigt för oss att ta steget upp, men man kan inte styra över allting och vi ska göra allt för att vända på det här.

HBK ställs härnäst på söndag mot Öster hemma på Örjans vall. Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på Sportkanalen och streamat på cmore.se.