HBK:s reaktion efter Norrby-missen: "Jag är inte orolig"

Östers IF föll under lördagen mot Norrby IF, och därmed blev Halmstads BK klart för allsvenskan, då Hallandslaget, som är på andra plats, har fem poäng ner till Smålandslaget på tredje plats med en omgång kvar av säsongen i superettan.

Men senare under lördagen kunde Fotbollskanalen berätta att Norrby använde sig av en obehörig spelare, vilket skickats in till Svenska Fotbollförbundet, där disciplinnämnden har ansvar för den typen av ärenden.

I SvFF:s tävlingsbestämmelser står det att användning av obehörig spelare kan leda till förlust med 3-0 för felande förening alternativt böter i stället för 3-0-förlust om det är "till följd av ett administrativt misstag" exempelvis bestående i "föreningens underlåtenhet att anteckna spelaren på spelarförteckningen" eller "om andra särskilda skäl föreligger".

HBK:s manager Magnus Haglund menar nu att han inte är orolig över att Norrby ska bli av med segern, vilket skulle göra att HBK inte är klart för allsvenskan.

- Det är ett vad man kallar ett mindre administrativt misstag och de bestraffas med böter. Så det går under den kategorin och därför är jag inte orolig och lägger inte så mycket mer energi på det, säger han till Hallandsposten.

Östers klubbdirektör Jens Magnusson är i sin tur tydlig med att det inte är Öster som gått vidare med ärendet till förbundet.

- Vi blev uppmärksammade efter matchen om att Norrby använt en spelare som inte var med i den officiella spelarförteckningen, och att domaren kommer skriva in en anmälan till förbundet, så det är inte Öster som gjort någon anmälan på något sätt. Det kan nog vara viktigt att påpeka. Det är upp till förbundet att avgöra den här frågan, säger Magnusson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Om jag ska vara helt ärlig lägger vi inte jättemycket fokus på det här. Vi fokuserar på det vi kan påverka och det är nästa match mot Trelleborg.

Vad tänkte du när du hörde att det här var ett regelbrott?

- Inte mer egentligen än att vi blev informerade om att domaren skulle skriva in en anmälan till förbundet. Vi litar såklart på att de kommer hantera frågan korrekt utifrån regelverket som finns. Vi sa ganska tidigt, både jag och Vito (Stavljanin, sportchef), men även övriga lagledare att vi fokuserar på det vi kan påverka och det är vår match. Vi har full tilltro till att det kommer hanteras helt korrekt.

Hoppas du på att ni får seger med 3-0?

- Det är ingen mening för oss att spekulera i det. Jag tycker att det är viktigt att säga att Öster inte gjort något fel eller gjort någon anmälan. Det är domaren som gjort det och uppmärksammat förbundet om detta. Förbundet har såklart kompetens och det finns ett regelverk, så de kommer hantera detta med klokskap, säger Magnusson och fortsätter:

- Det är mycket som står på spel, både i toppen och i botten, så jag förstår att det är en fråga som intresserar och berör många föreningar på olika sätt, men det är inget som ligger i våra händer på något sätt. Vi fokuserar på vårt.

I sista omgången spelar Öster mot Trelleborg hemma, medan Halmstad ställs mot Brage hemma i superettan.