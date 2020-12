Hela Gais A-trupp förhörs - flera matcher utreds för matchfixning

Flera av de matcher som Gais spelade under 2019 misstänks vara föremål för matchfixning. Nu kommer alla spelare och ledare som var i klubben under den säsongen att förhöras. Under tisdagen inleddes förhören med den nuvarande truppen på Gaisgården, och sedan kommer spelare som har bytt lag också att förhöras.

- Det pågår en insats i Göteborg och vi kommer att prata med hela Gais A-lag. Vi är på plats nu och förhören pågår, bekräftar Fredrik Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet.

När nyheten om att Gais matcher misstänks vara föremål för matchfixning så tog klubbens ordförande Jonas Andersson kraftigt avstånd mot matchfixning.

- Matchfixning är ju ett gift i idrotten och måste motverkas på alla sätt och vis. Att det förekommer har vi sett exempel och domar på, det är oerhört obehagligt att våra matcher verkar vara föremål för någon form av granskning. Jag vet inte så mycket mer, sa han till GT.

På frågan om Gais utreder det internt svarade Andersson:

- Ja, vi har en dialog med polisen om hur vi ska agera och det vill jag egentligen inte kommentera utåt. Vilka åtgärder vi gör eller inte gör vill jag inte kommentera. Det tar vi med polisen. Det är oerhört ledsamt oavsett vad det är för klubb som är inblandad och skvätter det på vår klubb så är det ännu mer beklagligt.