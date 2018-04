HIF-anfallaren har gått från elektriker till skyttekung: "En askungesaga"

Helsingborgs IF förstärkte inför säsongen klubbens anfallsstall med isländske anfallaren Andri Bjarnason, som anslöt från isländska Grindavik. Han arbetade så sent som under 2016 som elektriker och spelade för Vikingur Reykjavik i den isländska andradivisionen, men bestämde sig inför 2017 att han ville satsa på fotbollen och flyttade till Grindavik, där det blev succé med 19 mål på 20 matcher och därmed tangerat målrekord i ligan.

- Jag ville inte sitta som 35-åring och titta tillbaka och fråga mig "hur bra kunde jag ha blivit?". Jag började tänka på allt utanför själva fotbollen. Hur jag åt, sov och tränade. Fokus blev bättre och jag blev bättre på det jag älskar - att spela fotboll, säger han till HD.

- Det är en askungesaga. Folk där hemma har hela tiden försökt sätta press på mig. Målrekordet började man prata om flera månader innan säsongen var över och nu är det press på mig att jag ska lyckas här. Därför är det extra skönt att ha fått en så bra start, fortsätter han.

Bjarnason kom till spel från start i Helsingborgs två första matcher och stod senast för tre mål i 5-1-segern mot Frej på Vikingavallen. Det betyder mycket för honom, när han i kväll åter ser ut att få chansen från start mot AFC Eskilstuna på hemmaplan, där laget åter går för tre poäng för att hänga på i toppen av tabellen i superettan.

- Jag förväntade mig att det skulle gå bra för laget, men för mig personligen har det gått bättre än vad jag trodde även om jag tror på mig själv och vet vad jag kan. Att få en så här bra start är viktigt för självförtroendet, men nu gäller det att fortsätta, säger han till tidningen.

Bjarnason är dessutom aktuell för den isländska VM-truppen till i sommar, då han nyligen nämndes som en kandidat, av förbundskaptenen Heimir Hallgrimsson, bland anfallarna.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More.