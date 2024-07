HIF i sorg - Sverker Eliasson död

Helsingborgs IF är i sorg. Klubbens legendariske materialförvaltare Sverker Eliasson, som huserade i föreningen i 25 år, har somnat in efter en tids sjukdom.

"Sverker var föreningens materialförvaltare i 25 år. Han var med och upplevde flera titlar och sejourer i Europa. Efter säsongen 2013 tackade han för sig och gick i pension. Efter en tids sjukdom somnade han in under måndagen men han kommer för alltid att leva kvar i Helsingborgs IF.", skriver klubben på sin hemsida.

"Våra tankar går till familj och anhöriga.", avslutar Skåneklubben.

Inför hemmamatchen mot Degerfors den 13 augusti kommer Sverker Eliasson att hedras på Olympia.