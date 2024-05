HIF tappade till kryss - trots tidig utvisning för Sandviken

Helsingborgs IF har blandat och gett under säsongsinledningen, men fick under söndagen en fin start mot nykomlingen Sandvikens IF hemma i allsvenskan.

HIF fick nämligen ett numerärt övertag i den 32:a minuten, då Sandviken-keepern Felix Jakobsson kom ut helt fel utanför straffområdet, rev ner Taylor Silverholt och därmed blev utvisad. Det utnyttjade sedan HIF genom Wilhelm Loeper, elva minuter senare, till 1-0.

Sandviken gav inte upp och kvitterade direkt i andra halvlek genom John Junior Igbarumah med ett välplacerat avslut, innan hemmalaget tog ledningen igen genom Ervin Gigovic till 2-1. HIF såg där och då ut att ta tre poäng, men i den 74:e minuten kvitterade Sandviken igen till slutresultatet 2-2 på Olympia.

- Det är segt att vi inte kunde ta tre poäng. Det är surt, men sådan är fotbollen, säger Gigovic till Discovery+ och fortsätter:

- Vi började sådär, då vi inte hade så mycket boll, men efter att de fick ett rött kort ägde vi mer av spelet. Vi satte två mål, och jag vet inte hur många skott vi hade, medan de hade max tre skott. Samtidigt gäller det att sätta sina lägen.