HIF-tränaren: "Ansvarig för att ta oss igenom detta stålbad"

Blott två segrar på tio omgångar har Helsingborgs IF skrapat ihop, där den senaste kom 7 maj. Efter två raka förluster är laget indraget i bottenstriden, där de befinner sig just ovanför kvalstrecket.

- Vi kapslar in oss i det vi ska göra. Och när vi behöver vara för överlevnad och kanske kasta saker och ting i sjön - det är långt fram. Vi vill ha med oss någonting på det in till i höst och in till nästa år. Så att vi inte gör olika saker i det hela, säger Klebér Saarenpää.