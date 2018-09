HIF:s glädjebesked - trio positiva till spel mot Brage

Helsingborgs IF kryssade i helgen till 0-0 mot AFC Eskilstuna på bortaplan och tappade därmed seriledningen till Falkenberg i superettan. Laget har däremot en match mindre spelad och kan återta ledningen genom seger mot Brage på onsdag på Olympia.

Trion Pär Hansson, Andreas Randrup och Andri Bjarnason var alla osäkra till spel med anledning av skadeproblem, men nu kommer positiva besked till klubbens supportrar. Alla tre kan vara redo för spel till hemmamötet.

- Det blir bättre för varje dag och jag siktar på att kunna vara med på onsdag, säger Bjarnason till HD som sent ströks från startelvan till mötet med AFC Eskilstuna.

- Vi ska testa mer imorgon. Jag är fortfarande lite stel, men det går åt rätt håll. Jag är mycket mer positiv i dag än i går. Ryggen har jag aldrig haft problem med, säger Hansson till tidningen.

Randrup klev i sin tur av skadad mot AFC, men efter vidare undersökning, så kan han i likhet med Hansson och Bjarnason vara tillgänglig.

- Jag känner mig i form i övrigt och tycker det är bra att få spela tätt med matcher, säger han till HD.

HIF tar på onsdag emot Brage på Olympia. Matchen börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.