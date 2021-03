HIF:s glädjebesked - plusresultat 2020: "Hade inte varit möjligt utan er"

Helsingborgs IF har under en längre tid haft ekonomiska problem och ramlade i fjol ner till superettan. Nu ger däremot klubben ett positivt besked till sina supportrar.

HIF meddelar, via sin hemsida, att klubben gick 1,5 miljoner kronor plus 2020 trots coronapandemin. HIF gick även för första gången sedan 2014 plus under 2019 och har därmed nu gått plus två år i följd.

- Detta resultat visar på en rad olika saker. Dels visar det att vi utifrån förutsättningarna vi hade i mars förra året hade väldigt god kontroll och koll på ekonomin men också vilken styrka det finns i och runt föreningen. Organisationen har slitit enormt trots svåra förutsättningar och nedskärningar för att vi ska klara detta år på bästa sätt, säger klubbdirektören Joel Sandborg i en kommentar på föreningens hemsida.

Han fortsätter:

- Styrelsen har engagerat sig på många plan både internt och externt och verkligen stöttat upp där det behövts. Våra partners har ställt upp för föreningen när det behövts som allra mest och våra fantastiska supportrar har genom olika initiativ inbringat pengar till klubben. Stort tack till alla och inte minst alla säsongskortsinnehavare som inte krävde någon återbetalning av sitt säsongskort. Detta hade inte varit möjligt utan er.

Helsingborgs IF deltar i år svenska cupen, men är redan utslaget i gruppspelet efter en poäng på två matcher mot Gauthiod och Dalkurd. På söndag ställs HIF mot BK Häcken borta i sista gruppspelsmatchen. Därefter väntar spel i superettan kommande säsong.