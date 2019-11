Inför kvalrysaren - Öster-tränaren riktar kritik mot egna klubben: "Någonstans brister det"

Östers IF riskerar att ramla ur superettan - för andra gången på fem år. Nu vill tränare Denis Velic se förändringar i klubben. - Jag hoppas att det här blir en väckarklocka för en hel del folk i föreningen, säger han till Fotbollskanalen.

Inför superettans avslutande omgång var det ganska givet vad Östers IF behövde göra. Vinna eller försvinna. Det slutade med en 4-0-seger mot Frej vilket gjorde att den småländska klubben undvek degradering med minsta möjliga marginal.

- Det var en match som vi hade väldigt bra kontroll på. Vi fick en jättebra start och jag tycker vi spelade av andra halvlek på ett smart sätt. Segern skapar en otroligt bra energi och självförtroende inför de här två matcherna som väntar, säger Östers tränare Denis Velic.

Hur var stämningen i laget innan matchen?

- Helt ärligt tycker jag inte att jag märkte av någonting. Vi har känts lugna och trygga de sista veckorna. I matchen mot Syrianska hade vi också kniven mot strupen, jag tror att det blev en otroligt stark tro i gruppen efter den segern. Mot Frej var det fokuserat och koncentrerat, otroligt starkt av laget att prestera så med tanke på förutsättningarna.

Och nu väntar Landskrona i kvalet, hur tänker du kring dubbelmötet?

- Jag tänker väl som jag tänker om matcherna nu på slutet. Nu har vi två matcher på oss att reda ut det här. Det kommer bli tufft, Landskrona är ett bra lag. Jag har inte sett jättemycket av dem i år. Men det är ett lag som kommer från en bra säsong i söderettan och har stått för en bra prestation.

- De har många segrar och ett gott självförtroende. Det är ett lag som vi har mött ganska mycket under åren och vi har haft en ganska bra historik mot dem, men det är inte mycket värt i de här två matcherna. Det är ett bra lag absolut, men jag hoppas vi kan komma upp i den nivån som vi har gjort de sista veckorna. då tror jag att vi ska reda ut det här över två matcher.

Vad talar för att Öster stannar kvar i superettan?

- Jag hoppas att formen vi är i just nu, kanske den bästa formen vi har haft på hela året, forsätter. Vissa av våra nyckelspelare har också hittat sin topp. Det hoppas jag verkligen talar för oss. Vi kommer med en positiv känsla, vi kunde lika gärna åkt ur. Likt Landskrona kommer även vi med en positiv känsla.

Utöver Johan Persson, som enligt Smålandsposten klev av onsdagens träning, är alla spelare tillgängliga menar Velic.

Skulle Öster misslyckas kommer klubben för andra gången på fem år ramla ur superettan. De senaste säsongerna har varit upp och ner i seriesystemet för smålänningarna.

2012 tog Öster klivet upp till allsvenskan, 2013 ramlade laget ur allsvenskan för att året därpå, 2014, även trilla ur superettan. 2015 och 2016 tillhörde klubben divison 1 innan man åter var tillbaka i superettan 2017. Och nu kan smålänningarna alltså rasa ner till division 1 igen.

- Skulle vi trilla ner, det är klart att det är en otroligt tuff grej med tanke på de ekonomiska förändringarna som sker i svensk elitfotboll. Men nu tänker vi inte på det, vi ska se till att klara detta. Men jag hoppas att det här blir en väckarklocka för en hel del folk i ledningen i Östers IF, nu har vi upprepat den här processen ett par gånger på inte så jättemånga år. Någonstans brister det ju i det här. Då får vi naturligtvis rannsaka oss själva allihopa.

- Personligen tycker jag att det är lite väl mycket upp och ner under det senaste decenniet jag har varit här och det bör det inte vara i en klubb med Östers förutsättningar och i Östers storlek. Och Växjö som stad borde kunna ha ett stabilt lag på övre halvan i superettan.

Vad beror det på, du som har varit i klubben under en längre tid, att ni åkt upp och ner så här mycket de senaste åren?

- Jag har en ganska klar bild för mig själv, men den tänker jag behålla för mig själv tills säsongen är över.

Vad säger du annars om din höst som huvudtränare sedan du tog över efter Christian Järdler?

- Jag skulle vilja säga två saker. Rent poängmässigt tycker jag vi har gjort en bra höst. Vi har tagit 18 poäng sen jag tog över och det är klart att jag hade önskat att vi hade tagit tre poäng till för då hade vi varit kvar utan kval. Men jag är otroligt nöjd med den prestationen som vi har gjort sen vi tog över.

- I rent utbildningssyfte tror jag inte jag hade kunnat få en bättre skola. Det är nog den bästa skola man kan få som tränare. Att få vara med om det mesta som händer här nu, och nu hamnar vi i ett kval. Jag har fått gå den hårda skolan som nykomling i tränarbranschen, det hoppas jag är lärorikt för framtiden.

Hur ser du på din egna framtid i klubben som tränare?

- Jag vet vad jag vill. Sen är det frågan vad föreningen vill. Jag ser gärna att jag fortsätter, det har varit min önskan och min dröm länge. Nu är jag här och tycker att jag resultatmässigt har gjort ett så pass bra jobb så att jag borde vara aktuell för diskussionerna. Men det är min önskan, sen hur de gör, det får de svara för.

Velics nuvarande kontrakt med Öster löper ut vid årsskiftet.

- Vi har inte haft diskussioner överhuvudtaget, jag har inte heller velat ha några diskussioner. Mitt mål har sedan jag tog över varit – och det ska jag vara väldigt tydlig med – att jag vill rädda kvar Östers IF i elitfotbollen för allas skull och för min egen skull. Jag vill kunna gå på fotboll i framtiden med mina barn, min familj, för även om jag inte själv är involverad i klubben vill jag gå på elitfotboll i Växjö. För Östers existens och elitfotbollen i Växjö så vill jag att vi ska klara detta, sen vad som händer med mig, det får komma i andra hand.

Vad betyder egentligen Östers IF för dig?

- Jag har två sidor här och nu. Jag kommer alltid vara Öster-supporter var jag än är någonstans, som alla andra supportrar som är på läktarna, men just nu är jag anställd och chefstränare för Östers IF, då får man sätta känslorna och den biten åt sidan i den rollen jag är i. Och det tycker jag att jag har hanterat väldigt bra.

- Men det är klart att Öster har varit en stor del av mig. Jag kom hit 98 och var iväg fyra år, förutom de fyra åren har jag valt att tillhöra Östers IF, det är klart att det är en stor del av mig.

Öster spelar i dag, torsdag, den första kvalmatchen borta mot Landskrona. Returmatchen spelas nu på söndag i Växjö.