Inkastade föremål i derbyt - då rasade Orovic: "De här pissluffarna ska bort"

Nykomlingen Gais har fått en smakstart på superettan-säsongen 2023. Under söndagen säkrade man en derbyseger mot Utsikten efter att Julius Lindberg avgjort med sitt 2-1-mål i 80:e minuten, och därmed står "makrillarna" på sju poäng efter tre matcher.

Men det var något helt annat än segern som hamnade i fokus efter matchen.

I andra halvlek kastade nämligen några supportrar på Gais klacksektion in saker mot Utsiktens målvakt Elias Hadaya, hävdar Ggöteborgs-Posten. Något som fick huvudtränare Bosko Orovic att se rött.

- Det är under all kritik. Under all kritik! Det är de här pissluffarna vi ska ha bort från svensk fotboll, för alltid. Då pratar jag om personerna som kastar in saker - inga andra. Det är pissluffare. Det kan du skriva! Det är så dåliga, sjuka, jävla människor, säger Orovic enligt GP.

ANNONS

- Elias kunde ha blivit träffad. Så bort med de här pissluffarna en gång för alla. Det räcker fan nu! Ge dem dryga böter på 100 000 och jag tycker supportrarna ska betala det för det jävla beteendet. Det är inte okej. Jag förstår inte vad de håller på med? Eller vad de vinner på det här? De förstör bara fotbollen.

Han fortsätter:

- Det verkar vara människor som inte vet vad fem plus fem är. Man kanske ska sätta upp det som så att kastar supportrarna in saker så förlorar ni tre poäng, då kanske folk kan lära sig. Är du med? Förlorar du tre poäng, testa att kasta in grejer då. Vi måste ju beivra de här grejerna. Det har noll med fotboll att göra. Jag hoppas förbundet ger dem böter på 100 000 eller ser till att deras lag blir av med poäng om de så bara kastar en penna. Det har inget med fotboll att göra.

ANNONS

Enligt GP ska Elias Hadaya ha börjat munhuggas med fans som fans på Gais läktarsektion. Utsikten-målvakten berättar för tidningen att han är besviken över det inträffade, men att han inte träffades av något föremål.

Johan Larsson, supporteransvarig i Gais styrelse, är kritisk till föreningens egna supportrar. Han berättar också att ölmuggar, en tändare och en snusdosa kastade in på planen.

- Jag utgår ifrån att vi kommer få betala böter för det här. Det skulle förvåna mig mycket om vi inte får det, säger han till GP.