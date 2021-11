Jagar allsvenskt kval - då väljer tränaren att lämna klubben: "Nöjd med det jag åstadkommit"

Östers IF har gått som tåget under höstsäsongen. Växjölaget har tio raka matcher utan förlust och ligger för tillfället på femte plats i superettan, fyra poäng bakom Helsingborgs IF på den allsvenska kvalplatsen.

Mitt i jakten på allsvenskt kval meddelar Denis Velic, huvudtränare, att han lämnar klubben efter säsongen.

- Jag känner mig otroligt tacksam att fått möjligheten att träna Östers IF och klubben i mitt hjärta under 2,5 år. Otroligt stolt och nöjd med det jag och mina kollegor har åstadkommit under min tid här, säger Denis Velic i en kommentar till klubbens hemsida.

Denis Velic hade ett år kvar på sitt kontrakt med klubben. Vito Stavljanin, sportchef, kommenterar tränarens val att självmant kliva av sitt uppdrag i förtid.

- Under den korta tiden som jag har varit i föreningen så har jag fått ett väldigt fint intryck av Denis, både som tränare och framförallt som människa. Jag har upplevt Denis som en kunnig och mycket entusiastisk fotbollstränare, men även en väldigt ödmjuk och målmedveten person. Vårt samarbete fram tills idag har varit givande på alla sätt och jag har största respekt och förståelse för hans beslut och vilja i denna fråga, säger Stavljanin.

Klubbdirektör Jens Magnusson fyller i:

- Säsongen 2021 har varit en liten berg och dalbana. Vi startade väldigt starkt, hamnade i en tuffare period och har sedan rest oss och är på väg att avsluta på ett fantastiskt starkt sätt. Under denna perioden, såväl i medgång som motgång, har Denis haft mitt och klubbens fulla förtroende.

Denis Velic tog över som ny huvudtränare i Östers IF efter Christian Järdler under hösten 2019 och lyckades då rädda kvar klubben i superettan via kval, vilket följdes upp med en fjärdeplacering ifjol.

Som spelare gjorde Velic över 155 matcher i Öster-tröjan.