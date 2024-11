Järdler: "Aldrig blivit behandlad så här"

Christian Järdler ledde i år Örebro SK till en elfteplats i superettan, men tidigare i november rapporterade Expressen att tränaren får sparken, samt att Sreten Kenic, som har en bakgrund i IFK Värnamo, är klubbens huvudspår. Därefter uppgav även Smålandsposten att Växjö Norras Gustaf Lundholm är högaktuell för att agera parhäst till Kenic, då nye sportchefen Enes Ahmetovic vill ha ett delat ledarskap.

Järdler, som sitter på ett kontrakt över 2025, har ännu inte fått ett definitivt besked om sin framtid. Han har tryckt på om svar, men utan resultat.

- Jag fick inget besked i förra veckan. Tyst på måndagen och tisdagen, så på onsdagen skickade jag själv ett meddelande till Lars Larsen med en fråga om hur det går med den utvärdering de gått ut och pratat om, säger han till NA.

Järdler säger också att han vet om att Lundholm har blivit kontaktad. Han tycker inte att ÖSK:s behandling är speciellt trevlig.

- Jag har aldrig blivit behandlad så här. Att som personal i en klubb eller ett företag och gå och veta att man är under utredning, och inte få något svar men förväntas jobba under tiden. Det är inte schysst.

ÖSK:s ordförande Lars Larsen skriver i sin tur följande till tidningen:

"Järdler får stå för sitt och har jag åsikter kring det så tar jag det direkt med Järdler", skriver Larsen i ett sms och påpekar att det pågår en utvärdering och ett arbete vad gäller tränarfrågan.

Järdler tog över som chefstränare i ÖSK under sommaren 2022. Tidigare samma år kom han in som assisterande tränare.