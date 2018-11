JUST NU: Drömstart för Gais - går mot nytt kontrakt

Jönköpings Södra, Frej, Norrby, Gais, Värnamo och Varberg. Samtliga lag gör på lördagen upp om att säkra kontraktet i superettan.

Två av lagen kommer att få kvala sig kvar i serien, medan fyra lag säkrar kontraktet redan i dag. På förhand ligger Varberg sämst till. Laget har 29 poäng och avståndet upp till Gais på säker mark är tre poäng.

Gais fick en drömstart i mötet med Falkenberg. Laget tog ledningen tidigt när Marcus Bergholtz tryckte in 1-0 på hörna och ett par minuter senare placerade Leonard Pllana in 2-0 från distans. I detta nu ser Gais därmed ut att klara kontraktet i superettan till kommande säsong.

Startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Holgersson, Granqvist, Weberg, Eriksson - Abubakari, Bojanic - Moro, Jönsson, Svensson - Bjarnason.

Varberg: Svensson - Möller, Zackrisson, Modig, Bergman - Tran, Sadiku - Palmquist, Ayer Boya, Fofana - Bergqvist.

Jönköpings Södra: Eriksson – Svensson, Watson, Moberg, Karlsson, Jallow – Crona, Fendrich, Al-Ammari – Smylie - Thelin

Norrby: Krasniqi – Krasnici, Mohamad, Azulay, Khayat – Saidi, Axengren, Savolainen, Eriksson – Yarsuvat, Nilsson

Falkenberg: Nilsson - P. Karlsson, T. Karlsson, Joza, Englund - Söderström, Björkengren, Kwakwa, Östlind - Carlsson, Egbuchunam.

Gais: Mehic - Wängberg, Olsson, Elfgren Nyström, Andersen, Svahn - Bennassar Nilsson, Bergholtz, Bohm - Pllana - Hamidovic.

Frej: Elgan – Glasberg, Ekdal, Wiström, Sögaard – Bouvin, Hansson, Gradén, Runnemo – Peter, Jajic

Värnamo: Wulff – Neto, Birkfeldt, Perez, Winst –Randelovic, Santos, Achinioti Jönsson – Doutie, Cederqvist, Wiedesheim-Paul

Du ser alla matcher från den sista omgången i superettans på C More och kan streama dem via cmore.se. Avspark 16:00.