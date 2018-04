Favorittippade Helsingborg har inlett superettan med två raka segrar. Under tisdagen gästar AFC Eskilstuna på Olympia när hemmalaget jagar tredje raka.

Lagens startelvor:

HIF: Hansson - Randrup, Liverstam, Johansson, Eriksson - Rosenqvist, Landgren - Moro, Bojanic, Svensson - Bjarnason.

AFC: Curci - Michel, Sobrau, Tsiskaridze - Kojic, Rashkaj, Toure, Hodzic - Camara, Akpoveta, Erasmus.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med start 19.00.