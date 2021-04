JUST NU: HIF tar tidig ledning i hemmapremiären

Helsingborgs IF såg länge ut att knipa tre poäng borta mot Gif Sundsvall i premiären. Men på tilläggstid lyckades Giffarnas Jesper Bengtsson trcyka in 2-2. På tisdagskvällen väntade Örgryte IS, som föll hemma mot Östers IF i sin premiärmatch (1-0).

Det skulle smälla direkt för skåningarna. Wilhelm Loeper tog sig runt på högerkanten och slog ett fint inlägg, som Viktor Lundberg nickade in, 1-0.

Örgryte gnuggade sig in i matchen och skapade en del halvfarliga lägen, men skärpan i den sista tredjedelen fanns inte där.

Startelvor:

Helsingborgs IF: Lindegaard - Landgren, Tsouka, Granqvist, Bödvardsson - Kreida, Hendriksson - Loeper, Jönsson, Lundberg - Van Den Hurk.

Örgryte IS: Andersson - Brorsson, Haglind-Sangre, Lans - Azulay, Lagerfeldt, Rashkaj, Dahlqvist - Zeljkovic, Sjögrell, Paulson.