JUST NU: Lundberg ger Örgryte ledningen

Örgryte IS och Nordic United FC gjorde under söndagen upp om en plats i superettan 2024. Första matchen i Södertälje vann Göteborgslaget med 1-0, och under söndagen fick returen en intensiv start på Gamla Ullevi.

Örgryte var först nära att ta ledningen genom Kevin Holmén, som sköt i ribban, och därefter kom bortalagets Shergo Shhab fri, men sköt utanför mål. Senare fick Öis utdelning, då Viktor Lundberg slog till från en position i utkanten av straffområdet till 1-0.

Startelvor:

Örgryte IS: Nilsson - Tagesson, Styffe, Haglind Sangré, Svensson - Paulson, Holmén, Sadiku, Bärkroth - Abraham, Lundberg.

Annons

Nordic United FC: Garaca - Masangane, Gürsac, Tarasovs, Adomako, Diaby - Eminovic, Aphrem, Laturnus - Shhab, Peter.