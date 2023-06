Gais har, som nykomling, imponerat under säsongsinledningen, och tar under torsdagen emot rivalen Örgryte IS, som blandat och gett i år, i ett Göteborgsderby på Gamla Ullevi i superettan.

Startelvor:

Gais: Krasniqi - Wängberg, Norén, Frej, Andersen - Lundgren, Åberg, Lindberg - Friday, Ahl Holmström, Celik.

Örgryte IS: Nilsson - Tagesson, Styffe, Haglind Sangré, Svensson - Dahlqvist, Drott, Sadiku, Karim - Bärkroth, Christoffersson.