Kampen om ÖFK: Kindberg anklagas för miljonrullning och budgetflopp

Vad hände med Östersunds FK och klubbens alla pengar? Frågan har ställts av många inom svensk fotboll och svaret är komplext, inte minst med tanke på klubbens stora omsättning i ledningen och styrelsen under de senaste åren. Inför torsdagens laddade årsmöte har ämnet varit uppe igen och förre ordföranden Daniel Kindberg har varit aktiv. Han hade hopp om en comeback i styrelsen, men nobbades av klubbens valberedning.

Att Kindberg är av uppfattningen att klubben vanvårdats de senaste åren råder det ingen tvekan om. Under flera år har han gått hårt åt olika människor i klubbens ledning och styrelse. Så sent som i dagarna skrev han exempelvis att "den nedmontering" som bedrivits under tre år är "fullständigt obegriplig", på Facebook. I samma inlägg kallade han hanteringen av klubben för "världsrekord i misskötsel".

Samtidigt finns det, hos flera personer som haft en ledande ställning i ÖFK någon gång under åren efter att polisen slog till mot Daniel Kindberg i april 2018, en uppfattning om att den omstridde ex-ordföranden lämnade ifrån sig en ryggsäck som tyngt föreningen. Det berättar flera källor med insyn i styrelsen och i klubbens drift för Fotbollskanalen.

Att det pågår en kamp om historieskrivningen skvallrar också en kommentar från avgående ordföranden Mathias Rasteby, och Daniel Kindbergs efterföljande reaktion, om. För några veckor sedan meddelade Rasteby att han skulle hoppa av styrelsen efter två år som ordförande och i en intervju med Östersunds-Posten sa han då:

- Ekonomin har varit tuff. Det är mycket gamla avtal som kostat oss mycket pengar, plus en pandemi på det.

Direkt högg Kindberg. På Facebook skrev han att han ser på Rastebys ursäkt som "helt befängd" och att han placerar den i facket av "patetiska" och "osanna" bortförklaringar som ÖFK:s styrelse, enligt Kindberg, kommit med de senaste åren.

"Redovisa vilka avtal det är exakt och vilka summor det rör sig om!", uppmanade Kindberg.

Nu har Fotbollskanalen tagit del av en rad avtal och interna dokument som visar omfattningen av de spelarkostnader som klubben drog på sig under Daniel Kindbergs styrning - efter att han blev misstänkt för grov ekonomisk brottslighet, vilken hovrätten sedermera slagit fast att han inte gjort sig skyldig till.

Bara under sommarfönstret 2018 och vinterfönstret 2019, när osäkerheten runt klubben var stor på grund av misstankarna och senare åtalet mot Kindberg följt av turerna kring Saman Ghoddos haverade flytt till Huesca, skrev man avtal kring spelare värda 69 miljoner fram till i dag, visar Fotbollskanalens uträkningar. Den summan innefattar inte agentarvoden för nyförvärven som kom in sommaren 2018 eller eventuella sociala avgifter utöver de arbetsgivaravgifter som kontrakten innebar under någon av övergångsperioderna. Eventuella lättnader kopplat till permitteringar och lönesänkningar under coronapandemin är dock inte med i uträkningen.

Två satsningar som sticker ut? Floppvärvningarna av Ravel Morrison och Charlie Colkett. Totalt har de kostat klubben mer än 16 miljoner kronor, visar dokumenten som Fotbollskanalen tagit del av.

Kindberg dementerar dock, med full kraft, att han var inblandad i värvningarna som klubben gjorde inför säsongen 2019 - då ÖFK drog på sig majoriteten av de ovan nämnda kostnaderna. Han är också tydlig med att han inte känner någon skuld över klubbens ras de senaste åren.

- Över huvud taget inte. Absolut inte. Jag känner ingen skuld. Allt går att läsa sig till. Det finns ju siffror på allt. Det är fullständig fantasi det som människor försöker spela upp, säger ex-ordföranden i en längre intervju med Fotbollskanalen.

***

Daniel Kindberg är arkitekten bakom Östersunds osannolika resa från division 2 till allsvenskan och Europa League på 2010-talet. På bara några år ledde han klubben från "ingenting" till seger i en enskild match mot Arsenal på Emirates Stadium. Men hans sätt att trycka på gaspedalen efter framgångarna i Europa blev också starten på ett fall som de ansvariga efter honom förvärrat och inte klarat av att hejda, menar en rad personer som Fotbollskanalen talat med. De har alla, på ett eller annat sätt, insyn i ÖFK:s verksamhet de senaste åren och vill inte uttala sig annat än anonymt. Rädslan för att bli hårt åtgången av Daniel Kindberg är påtaglig, men även en trötthet på alla konflikter.

Vad många av källorna pekar på? Sommaren 2018 och vintern 2019, och hur Kindberg i jakt på nya framgångar investerade i spelartruppen.

ÖFK växte så det knakade under Kindbergs ledning, och framför allt från 2016. Det året omsatte man 54 miljoner, jämfört med 123 miljoner 2017, då man gick till Europa League-gruppspel. Även 2018 blev ett framgångsrikt år ekonomiskt, tack vare sextondelsfinalen mot Arsenal och flera tunga spelarförsäljningar. Då omsatte man 140 miljoner, varav hälften kom från just spelaraffärer.

Men så kom 2019. Mardrömsåret. Trots de enorma intäkterna innan dess gick man in i året med så lite som tio miljoner kronor i likvida medel. Det var vad som fanns i kassan. Men ändå fortsatte Kindberg och ÖFK den storsatsning som man påbörjade sommaren 2018.

- Vi värvade så många spelare under den perioden att det är galet, i april (2019) var vi i princip bankrutta. Det var en chock att vi knappt kunde betala löner. Den nya styrelsen som kom in där som inte hade så mycket fotbollskunnande var chanslös, säger en källa med god insyn i ÖFK och bara rabblar spelare som kom in.

- Tidigare när vi värvat spelare som Saman Ghoddos och Ken Sema hade det varit för struntsummor jämfört med vad det blev nu.

Kindberg tog i april 2018 time out från styrelsearbetet i ÖFK på grund av brottsmisstankarna som då riktades mot honom, men han fortsatte att operativt arbeta med exempelvis köp och försäljningar av spelare. Under sommaren det året värvade klubben in Rewan Amin, Simon Kroon, Jerell Sellars och Henrik Bellman. Fyra spelare vars avtal totalt kostat klubben 25 miljoner i form av övergångssummor, lön, sign on och arbetsgivaravgifter utspritt över kontraktstiden. I den uträkningen ingår inte eventuella agentkostnader.

För Amin betalade ÖFK hela 5,5 miljoner till Dalkurd i övergångssumma, visar dokument som Fotbollskanalen tagit del av. Han fick även en månadslön på 98 000 kronor och en sign on-bonus värd en halv miljon. Simon Kroon fick en lägre lön, 40 000 kronor i månaden, men en desto saftigare sign on. Den uppgick till fyra miljoner kronor.

Under hösten valde Kindberg att rekrytera en teknisk direktör, britten David Webb, och tillsammans drev de transferarbetet under den efterföljande vintern. Det uppger flera källor för Fotbollskanalen, vilka får stöd av exempelvis det faktum att Kindberg var den som presenterade Webb på en presskonferens i oktober 2018.

- Vi kommer jobba på samma sätt som tidigare. David (Webb), Ian (Burchnall, tränare) och jag kommer jobba tätt ihop. Det är alltid ett lagarbete, sa Kindberg då.

Fram till att Kindberg den 14 december avgick som ordförande i ÖFK uttalade han sig om olika pågående förhandlingar kring spelare och han var öppen med att han var delaktig i affärerna, exempelvis kring Ravel Morrison. Därefter benämnde han sig själv som ett "bollplank" till den sportsliga ledningen.

Men Kindberg spelade fortsatt en viktig roll i arbetet med att forma spelartruppen under hela vinterfönstret, berättar flera olika källor.

- Han var i allra högsta grad inblandad. Sen kom mycket via David Webb, som hade många kontakter. Men Kindberg var absolut involverad också, säger en person med god insyn.

Kindberg själv förnekar nu inblandning i värvningarna under vintern 2019, samt att han var med och tog in Webb.

En annan källa förklarar att Hans Carlsson, som var vikarierande ordförande från och med Kindbergs time out, lät Kindberg fatta alla viktiga beslut i klubben under den berörda perioden.

- När "Hasse" var ordförande var det egentligen Daniel som bestämde. Det är skitsnack om man säger något annat än att Daniel styrde allt från spelaraffärer till ekonomi, säger källan.

Faktum är att det var Kindberg som tog fram budgeten för 2019, enligt källan och flera andra av Fotbollskanalens uppgiftslämnare.

- Det är klart att Kindberg var med om den. Det är tramsigt att påstå att det var någon i den styrelsen som tog hand om budgeten, säger ytterligare en källa.

Gunilla Olsén Eriksson, som var adjungerad ledamot i ÖFK-styrelsen när budgeten jobbades fram, duckar frågan om vem som styrde arbetet kring den.

- Jag vill inte svara på det. Jag var inte med på just det mötet, säger Olsen Eriksson.

Trots att Kindberg säger att han tar fullt ansvar för allt som hände i klubben fram till att han avgick den 14 december slår han ner på uppgifterna om att han tog fram budgeten för 2019.

- Hahahahaha. Nej! Men herregud. Då måste man vara hyggligt okunnig om man säger så. Det är inte sant.

Agerandet på transfermarknaden inför den allsvenska premiären 2019 innebar stora kostnader för klubben då - och de följande åren. Bara en spelare, Thomas Isherwood, såldes i slutändan vidare med vinst. Utöver honom hämtades också namn som Isak Ssewankambo, Eirik Haugan, Marco Weymans, Francis Jno-Baptiste, Sixten Mohlin, Charlie Colkett och Ravel Morrison in.

Colkett köptes loss från Chelsea för 2,8 miljoner, hade en månadslön på 98 000 kronor under två av tre år i klubben och fick totalt fyra miljoner kronor i sign on- och lojalitetsbonusar. Till hans agent betalade ÖFK också ut 700 000 kronor. Slutnotan, inklusive arbetsgivaravgifter, landade på minst 12 miljoner kronor.

Ravel Morrison var en ännu mer spektakulär värvning. Det tidigare underbarnet som hade matcher för Manchester United på meritlistan kom gratis från Lazio, enligt avtal som Fotbollskanalen tagit del av. Men hans fem månader korta sejour i ÖFK blev ändå en dyrköpt historia. För totalt nio framträdanden (sex i allsvenskan och tre i svenska cupen) och 550 tävlingsminuter betalade Östersund närmare 4,3 miljoner kronor. Nästan en halv miljon per match.

ÖFK skrev nämligen ett avtal (se det här) som gjorde att Morrison hade rätt till en nettolön (efter skatt) på 17 000 euro, omkring 180 000 kronor. Dessutom fick stjärnan en lojalitetsbonus på 1,6 miljoner kronor. Ovanpå det fick han två måltider per dag och bonusar vid seger. Dessutom berättar en källa att det finns fler kostnader för Morrison som klubben fick betala. Agentarvodet? Det landade på 425 000 kronor.

I det första kontraktsförslaget skulle även agenten få 500 000 kronor som skulle gå vidare till Morrison, men det är oklart om den utbetalningen blev av i slutändan. Lägg till att ÖFK:s advokater i skriftväxling med David Webb fick påpeka att spelarens agent var tvungen att skaffa licens för att verka i Sverige.

När ÖFK presenterade Ravel Morrison på ett träningsläger i Marbella och han gav en av få intervjuer, till Aftonbladet, så var Daniel Kindberg med i Spanien och förekommer i intervjun med Webb. Under samma läger talade han med Fotbollskanalen om Morrison och han nämnde även potentiella nyförvärv som något som "vi arbetar med".

Trots att det var tal om en stor investering för en kort period värvades Morrison utan att frågan om övergången var uppe hos styrelsen, erfar Fotbollskanalen.

- Den var inte med på något styrelsemöte, säger en av Fotbollskanalens källor.

När Fotbollskanalen frågar Gunilla Olsén Eriksson om Morrison-affären var uppe till diskussion i styrelsen någon gång svarar hon:

- Det känner inte jag igen.

Totalt resulterade vinterfönstrets värvningar och förlängningen med Ronald Mukiibi i framtida kostnader på minst 44 miljoner kronor, enligt Fotbollskanalens uträkningar.

En källa, som är tydlig med att hen även är kritisk till hur den nuvarande styrelsen behandlat de ekonomiska frågorna, beskriver investeringarna under sommaren 2018 och vintern 2019:

- Det var helt galet. Men mycket handlade om små marginaler också. Om Dino Islamovic eller Hosam Aiesh hade blivit storförsäljningar hade det man budgeterade för i spelarförsäljningar 2019 uppnåtts utan problem.

- Det kom exempelvis in ett jättebud på Aiesh, men det tackade Hosam själv nej till. Och när det då slog fel med 10-20 miljoner gentemot budgeten så stod man där med problemen.

Budgeten för 2019 visade sig bli en glädjekalkyl i slutändan. Klubbens minusresultat landade på 53 miljoner, efter att bara personalkostnaderna uppgått till 110 procent av de totala intäkterna. ÖFK tog på sig en för alldeles stor ekonomisk kostym och fick börja 2020 med ett eget kapital på minus 22 miljoner.

När en ny styrelse röstades igenom under våren 2019 försökte klubben kapa sina band till Kindberg. Men det gick inte fullt ut. I maj distanserade man sig från ex-ordföranden och hans inflytande minskades, men under sommaren uppstod akuta ekonomiska problem varpå man lånade flera miljoner av Kindberg.

Men under hösten försökte man samtidigt lägga över delar av ansvaret på Kindberg för den prekära situationen. I oktober valde man att, för Fotbollskanalen, lägga korten på bordet kring vart alla pengar försvunnit. Delvis för att måla upp bilden av att just Kindberg sett till att många miljoner var borta.

- Man ville visa vad som hänt och försöka se till att man hade ryggen fri, berättar en källa för Fotbollskanalen.

Ville man också visa att Daniel Kindberg hade bidragit till klubbens stora kostnader?

- Ja.

ÖFK berättade då att man drog in runt 70 miljoner från Uefa på Europa League-äventyret och att man sålde spelare för 67 miljoner efter succén i turneringen, men att kostnaderna skenat i väg. I samband med EL-spelet hade ÖFK kostnader på 13,5 miljoner kronor för resor, hotell och annat kopplat till matcherna. Klubben betalade också ut 18,3 miljoner kronor i bonusar till spelare och ledare för Europa-framgången. Det innefattar även skatter och sociala avgifter för bonusarna. Dessutom hade klubben omkostnader i form av exempelvis agentarvoden och ersättningar till spelarnas tidigare klubbar på 18 miljoner för spelarförsäljningarna. Vidare innebar värvningarna under vinterfönstret kostnader på 16,8 miljoner för övergångssummor och sign on-bonusar, enligt klubben.

Under 2017/2018 låg också det operativa underskottet på 24 miljoner, enligt uträkningen som ÖFK presenterade då. Utan Europa-spelet och spelarförsäljningar gick alltså inte ekonomin runt. Ändå gjorde man en stor satsning på transfermarknaden. Under 2019 budgeterade man för spelarförsäljningar på 27 miljoner men sålde bara för 5,7 miljoner.

En av de personer som ifrågasatt Kindbergs hantering av exempelvis ekonomiska frågor är Ulf Dahlén, enligt uppgifter till Fotbollskanalen. Han kom in som adjungerad i styrelsen sommaren 2018 ihop med Gunilla Olsén Eriksson för att förstärka den och Dahlén fick uppdrag att ha "fokus på rekrytering och spelarförsäljning". Men efter mothugg från just Kindberg slutade den tidigare hockeyspelaren, som var en del av klubben mellan maj 2018 och mars 2019.

Själv vill Ulf Dahlén inte kommentera uppgifterna.

- Jag är ÖFK-supporter och hoppas att det ska gå bra i samband med omstarten i superettan. Jag var bara adjungerad under en kort tid och satt inte ens i styrelsen och tycker inte man ska uttala sig om inte styrelsen bestämt det. Jag hoppas du kan respektera det, säger Dahlén.

Kampen om hur man ska se på Östersunds uppgång och fall lär fortsätta. Att det finns två olika läger runt klubben, de som stöttar Kindberg och de som vill distansera sig från honom, är uppenbart. Och det faktum att den tidigare ordföranden fortsätter framföra sina tankar om ÖFK uppskattas inte av alla i och runt klubben.

- Det är oerhört sorgligt att läsa vad han skriver på Facebook och han splittrar klubben, säger en källa.

Daniel Kindberg är i intervjun med Fotbollskanalen, som du kan läsa i sin helhet här, tydlig med mycket som han tycker gått snett i ÖFK de senaste åren. Han säger exempelvis:

- Jag är inte ansvarig för att de har haft tre tränare anställda samtidigt hösten 2021, jag är inte ansvarig för deras omorganisationer, jag är inte ansvarig för att fem vd:ar misslyckats, jag är inte ansvarig för en sportchef som anställts, jag är inte ansvarig för att en manager utan rätt utbildning anställdes, jag är inte ansvarig för deras rekryteringar av spelare, jag är inte ansvarig för att de är i superettan, jag är inte ansvarig för deras bokslut. Det är lögn och förbannad dikt.

- Man kan ju hitta på att jag värvade Ravel Morrison och att det är det som gör att man gick 20 miljoner back 2022. Det är ju liksom… det är en patetisk del i ledet av att skylla ifrån sig och inte ta ansvar.

Fotbollskanalen har sökt Hans Carlsson utan framgång.