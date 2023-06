Karim hjälte för Öis - sänkte Gais i Göteborgsderbyt

Gais har, som nykomling, imponerat under säsongsinledningen, och tog under torsdagen emot rivalen Örgryte IS, som blandat och gett i år, i ett Göteborgsderby på Gamla Ullevi i superettan. Över 13 000 åskådare var på plats, och Öis inledde bäst.

Örgryte var redan i den 13:e minuten nära ett ledningsmål, då Marcus Haglind Sangré prickade ribban, och i stället fick laget fira två minuter senare. Hady Saleh Karim höll sig då framme och gav det rödblå laget ledningen till 1-0. Gais skapade i sin tur inte så många heta lägen i första halvlek, och därmed ledde Öis efter 45 minuters spel.

- Vi jobbade extremt hårt och var jättehungriga. Vi var djur på planen, säger Karim till Discovery+.

- Det var sisådär. Vi började bra och fick bra tryck med många bra inläggslägen, men sedan tog de över lite efter målet, och därefter kom vi in i det i slutet av första igen, säger Gais-mittfältaren Julius Lindberg till Discovery+.

Gais var nära kvittering i andra halvlek, men i slutändan höll Örgryte undan till derbyseger med 1-0 på Gamla Ullevi och tre viktiga poäng i superettan.

- Det är svårt att beskriva, men oj vad skönt. Helt otroligt. Det känns som att snacket innan bara var bensin från deras håll. Så himla skönt att vinna i dag, säger Haglind Sangré till Discovery+.

Gais-backen Axel Norén är i sin tur besviken efteråt.

- Det är piss just nu. Vi kom väl till lägen, men inte till några riktiga hundraprocentiga lägen. Vi försökte och försökte, men bollen gick inte in, säger han till Discovery+.

Startelvor:

Gais: Krasniqi - Wängberg, Norén, Frej, Andersen - Lundgren, Åberg, Lindberg - Friday, Ahl Holmström, Celik.

Örgryte IS: Nilsson - Tagesson, Styffe, Haglind Sangré, Svensson - Dahlqvist, Drott, Sadiku, Karim - Bärkroth, Christoffersson.