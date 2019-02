Klart: Abdu lånas ut till Syrianska: "En vindsnabb spelare"

Lumala Abdu följde inte med på Kalmar FF:s träningsläger i Belek, Turkiet. Under onsdagen bekräftade KFF-tränaren Magnus Pehrsson att den offensive pjäsen var på väg att lånas ut.

- Abdu är inte med. Det är lite annat på gång där, med en eventuell utlåning, sa Pehrsson till Fotbollskanalen.

Nu meddelar Syrianska att man lånar in Abdu. Kalmar skriver att lånet gäller till och 31 juli. Ugandiern har tidigare varit på flera lånesejourer i superettan och han har representerat IFK Värnamo, Helsingborgs IF och Varbergs Bois under de senaste åren.

- Abdu är en vindsnabb spelare som besitter otroliga tekniska egenskaper, skriver Syrianska på sin hemsida.

Abdu har varit omskriven den senaste tiden efter en granskning publicerad i Expressen. Enligt tidningen hette Abdu Charles Ssali när han kom till Sverige. Abdu har samma födelsedatum som Ssali, båda är väldigt lika utseendemässigt och dessutom blandas de namnen ihop på flera olika ugandiska nyhetssidor och bloggar. Abdu själv har sagt till Expressen att han inte vet någonting om historien. Polisen har valt att starta en förundersökning om misstänkt människoexploatering kopplat till frågan.